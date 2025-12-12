Fortnite официально вернулась в магазин Google Play спустя 5 лет отсутствия

Популярная королевская битва Fortnite снова стала доступна для загрузки напрямую через магазин приложений Google Play на устройствах Android. Возвращение игры состоялось спустя 5 лет после ее удаления, которое стало началом длительного юридического и публичного конфликта между разработчиками и технологическим гигантом. На текущий момент подтверждена доступность клиента для пользователей из США, которым ранее приходилось устанавливать игру вручную через сторонние источники.

В официальном заявлении представители Epic Games отметили, что восстановление игры в магазине является результатом соблюдения Google судебного предписания окружного суда США, ссылаясь на продолжающиеся юридические процессы и предлагаемое урегулирование. Информации о точных сроках появления проекта в Google Play для других регионов пока нет, а разработчики лишь посоветовали игрокам следить за новостями.

В публичном пространстве отношения между компаниями неожиданно потеплели. Генеральный директор Epic Тим Суини публично поблагодарил корпорацию за всю их потрясающую поддержку, а топ-менеджеры отдела Android Рик Остерлох и Самир Самат ответили на это поздравительными сообщениями.

Ситуация развивается на фоне недавнего распоряжения судьи Джеймса Донато, который обязал обе стороны предоставить отчет о выполнении судебного запрета до 19 декабря. На 22 января назначено доказательное слушание, в ходе которого суд оценит детали соглашения между двумя компаниями.