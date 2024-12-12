Fortnite OG собрала миллион активных игроков за первые 20 минут

Fortnite OG теперь доступен как отдельный тип игры для игроков, и он также поставляется с собственным игровым пропуском, позволяя игрокам получать награды, которые они могут использовать в Fortnite OG.

Всего за 20 минут после выпуска игры ей удалось получить более 1,1 миллиона одновременных игроков, причем эта статистика включает игру OG Zero Build. Это огромная удача для Fortnite, особенно после того, как они побили свой рекорд по количеству одновременных пользователей всего за несколько дней до этого, когда 14 миллионов игроков играли в Fortnite 30 ноября на мероприятии Remix Finale. Многие геймеры считают, что Battle Royals, включая Fortnite, не так популярны, как раньше. Тем не менее, Fortnite увидела некоторые новаторские статистические данные для этого жанра, и игра видела 30 миллионов активных пользователей в день в течение всего 2024 года.

Fortnite впервые был запущен в 2017 году и помог жанру Battle Royale взлететь на новый уровень популярности. Изначально эта игра рассматривалась как альтернатива PUBG: BATTLEGROUNDS, которая также была запущена в том же году. По сравнению с PUBG, Fortnite была полностью бесплатной, с возможностью покупки косметических предметов, таких как скины и украшения.

Хотя есть много разных причин, по которым Fortnite продолжает оставаться популярной сегодня, во многом это происходит из-за громких имен, которые они видели сотрудничающими с игрой. Игра видела живые мероприятия и концерты, такие как Marshmello, Travis Scott и даже Ariana Grande. Хотя эти типы мероприятий звучат как горячечный сон, они всегда имеют огромный поворот и привлекают новых игроков в игру.

Совсем недавно, 30 ноября, состоялось мероприятие Fortnite Remix Finale, в котором приняли участие такие исполнители, как Snoop Dogg, Eminem и Ice Spice. Snoop Dogg даже выступил с песней «Another Part of Me (feat. Sting)» для мероприятия. По общему признанию, количество пользователей значительно упало после окончания мероприятия, но Fortnite продолжает оставаться невероятно популярным, даже после семи лет активности.

Многие популярные события в игре вращаются вокруг контента OG, причем многие события представляют собой временные карты, которыми игроки могут наслаждаться в течение ограниченного времени. Однако 6 декабря Fortnite OG был добавлен в игру как отдельный тип игры, что теперь дает игрокам еще больше выбора относительно того, какой опыт они играют в Fortnite.

Игроки, которые хотят принять участие в Fortnite OG, получат выбор между оригинальным опытом, который включает добычу, локации и функции из оригинального опыта. В качестве альтернативы они могут играть в режиме OG Zero Build, что означает, что игрокам не нужно добывать материалы и строить структуры, чтобы выжить.