Fortnite получит кроссовер с Five Nights at Freddy's - релиз 1 октября

Epic Games официально подтвердила кроссовер Five Nights at Freddy’s с Fortnite. Слухи об этом ходили несколько лет, и теперь компания показала тизер-трейлер, где раскрыла дату выхода.

Релиз FNAF в Fortnite состоится в четверг, 1 октября 2026 года. Кроссовер стартует одновременно с крупным обновлением Fortnitemares, которое появится утром того же дня. Точное время, когда контент станет доступен непосредственно в королевской битве, Epic Games пока не назвала.

Судя по трейлеру, в игре появятся четыре скина на основе аниматроников из оригинальной хоррор-игры 2014 года. По данным датамайнеров, игрокам стоит ожидать набор косметических предметов FNAF. Также подтверждено появление локации Freddy Fazbear’s Pizzeria, однако подробности о ней пока не раскрываются. Не исключено, что в рамках коллаборации появится и отдельный режим, где игрокам предстоит пережить ночную смену, отбиваясь от аниматроников, но официального подтверждения этому нет.

Событие станет частью ежегодного хэллоуинского ивента Fortnitemares 2026, который стартует 1 октября.