Fortnite снова доказывает масштаб: финал главы собрал рекордную армию игроков

ortnite в очередной раз подтвердил статус одного из самых влиятельных и зрелищных проектов индустрии. Завершающее событие шестой главы стало настоящей демонстрацией возможностей игры и её способности объединять миллионы людей вокруг одного эпичного момента.

На этот раз в центре внимания оказалось грандиозное сражение, напоминающее по масштабу и размаху «Мстителей: Финал». Агент Джонс вместе с Мегазордом, Саб-Зиро, Суперменом, Доктором Думом, Годзиллой, Кинг-Конгом и множеством других легендарных героев вступил в битву против могущественного врага, угрожающего всему острову. Epic Games снова показала, что даже внутри собственных игровых рамок способна создавать впечатляющие, кинематографичные сцены, способные соперничать с голливудскими блокбастерами.

Эффект не заставил себя ждать. По официальным данным, в момент события Zero Hour одновременно в игре находилось 10,5 миллиона пользователей — это третий по величине пик онлайн-активности за всю историю Fortnite. Выше показатели были только во время возвращения режима OG и одного из прошлых финалов главы. Дополняет успех и стриминг: прямую трансляцию наблюдали около 3 миллионов зрителей, что также стало новым рекордом.

Событие в очередной раз доказало, что Fortnite остаётся не просто игрой, а полноформатной цифровой площадкой, где каждый финал превращается в глобальное культурное событие.