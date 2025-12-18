Fortnite снова не пустили на iOS в Японии - Epic обвиняет Apple в нарушении закона

Возвращение Fortnite на iOS в Японии в 2025 году не состоится. Об этом заявил глава Epic Games Тим Суини, обвинив Apple в намеренном блокировании релиза и антиконкурентных действиях.

По словам Суини, Apple должна была открыть iOS для альтернативных магазинов приложений, однако вместо этого компания, как он утверждает, ввела новые ограничения и сборы. В их числе — комиссия до 21% за сторонние внутриигровые платежи и 15% за покупки через веб, а также дополнительный 5% сбор с приложений, распространяемых через альтернативные магазины.

Глава Epic также раскритиковал предупреждающие экраны Apple, которые, по его мнению, вводят пользователей в заблуждение, создавая ощущение угрозы безопасности при использовании сторонних платформ. Кроме того, Apple якобы требует обязательной передачи данных о транзакциях через специальный API.

Epic Games намерена обратиться с жалобой в Японскую комиссию по справедливой торговле, заявляя, что действия Apple нарушают как судебные решения, так и принципы честной конкуренции. Пока же японские игроки остаются без мобильной версии Fortnite на устройствах Apple.