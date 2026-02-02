Fortnite тизерит кроссовер с Honkai: Star Rail: Кафка и Блейд на подходе

Epic Games раскрыла первые подробности предстоящего кроссовера Fortnite с пошаговой RPG Honkai: Star Rail от Hoyoverse. На официальном аккаунте Epic Games Store появился тизер с изображением двух мечей, воткнутых в землю под звездным небом, и подписью: «Who's trailblazing their way to Fortnite?» — что отсылает к главному герою Star Rail, Первопроходцу, и миссиям по исследованию новых миров.

Фанаты сразу обратили внимание на два меча и предположили, что в Fortnite могут появиться Кафка и Блейд, ведущие персонажи из вселенной Honkai, известные как «Охотники за Стелларонами». Их появление обещает наполнить остров Battle Royale новыми эмоциями, планерами, рюкзаками и спреями в тематическом стиле Star Rail.

Сотрудничество станет первым крупным проектом Fortnite с Hoyoverse, разработчиком Genshin Impact, что делает кроссовер особенно ожидаемым. Несмотря на отсутствие точной даты релиза, тизер уже вызвал волну обсуждений в сообществе и активное предвкушение появления героев Honkai на острове Fortnite.

Epic Games не исключает появление и других персонажей и косметических предметов, поэтому фанатам стоит готовиться к полноценному расширению контента, объединяющему любимые вселенные Battle Royale и Star Rail. Подробности обещают раскрыть позже, а пока игроки только догадываются, какие новинки ждут их в игре.