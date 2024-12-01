Fortnite установил новый рекорд по онлайну. Событие "Ремикс: Финал" одновременно смотрело 14 миллионов игроков

С самого начала Fortnite стремилась делать акцент на уникальных событиях, которые объединяли игроков в одной точке. Здесь проводились концерты известных исполнителей, таких как Marshmello и Ариана Гранде, битвы роботов с мифическим чудовищем под названием псевдо-Годзилла и даже полная перезагрузка игрового мира.



Вчера вечером игроки наблюдали за огромными исполнителями, которые исполняли свои песни. На концерте присутствовали виртуальные версии Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice и Juice WRLD. После основной части был показан клип на песню Juice WRLD’а — Empty Out Your Pockets, созданный в стиле Fortnite.