С самого начала Fortnite стремилась делать акцент на уникальных событиях, которые объединяли игроков в одной точке. Здесь проводились концерты известных исполнителей, таких как Marshmello и Ариана Гранде, битвы роботов с мифическим чудовищем под названием псевдо-Годзилла и даже полная перезагрузка игрового мира.
Вчера вечером игроки наблюдали за огромными исполнителями, которые исполняли свои песни. На концерте присутствовали виртуальные версии Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice и Juice WRLD. После основной части был показан клип на песню Juice WRLD’а — Empty Out Your Pockets, созданный в стиле Fortnite.
Fortnite установил новый рекорд по онлайну. Событие "Ремикс: Финал" одновременно смотрело 14 миллионов игроков
С самого начала Fortnite стремилась делать акцент на уникальных событиях, которые объединяли игроков в одной точке. Здесь проводились концерты известных исполнителей, таких как Marshmello и Ариана Гранде, битвы роботов с мифическим чудовищем под названием псевдо-Годзилла и даже полная перезагрузка игрового мира.
Топовый ивент. Умеют слезу пробить.
Сделал скрин и улучшил чтобы можно было на обои поставить. Если кому надо:
Ага, мой племянник чуть ли не кипятком ссал // Kотаро Фума
Не плохо было, но мало, чё там, 20 минут и всё // Алексей Шадрин
оч печально что это уг кала смотрит и играет хотя бы 1 человек
В игре просто строишься и стреляешься. Хорошая королевская битва. Повестки нет, графика отличная. Чего тебе еще надо?)
Клоун 🤡
ЕмуНужнаПоветстка
мне нет, а вот те кто играет в эту гвнину уже давно в лгбт
Тяжелый случай. Но не переживай, тебя вылечат)