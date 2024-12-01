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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 920 оценок

Fortnite установил новый рекорд по онлайну. Событие "Ремикс: Финал" одновременно смотрело 14 миллионов игроков

Fimmti
Новости

С самого начала Fortnite стремилась делать акцент на уникальных событиях, которые объединяли игроков в одной точке. Здесь проводились концерты известных исполнителей, таких как Marshmello и Ариана Гранде, битвы роботов с мифическим чудовищем под названием псевдо-Годзилла и даже полная перезагрузка игрового мира.

Вчера вечером игроки наблюдали за огромными исполнителями, которые исполняли свои песни. На концерте присутствовали виртуальные версии Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice и Juice WRLD. После основной части был показан клип на песню Juice WRLD’а — Empty Out Your Pockets, созданный в стиле Fortnite.

-6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Топовый ивент. Умеют слезу пробить.

Спойлер

Сделал скрин и улучшил чтобы можно было на обои поставить. Если кому надо:

2
Пользователь ВКонтакте

Ага, мой племянник чуть ли не кипятком ссал // Kотаро Фума

-1
Пользователь ВКонтакте

Не плохо было, но мало, чё там, 20 минут и всё // Алексей Шадрин

-2
Wolfenstein

оч печально что это уг кала смотрит и играет хотя бы 1 человек

-11
Fimmti

В игре просто строишься и стреляешься. Хорошая королевская битва. Повестки нет, графика отличная. Чего тебе еще надо?)

4
Werraxas

Клоун 🤡

3
Gorgonopsis Fimmti

ЕмуНужнаПоветстка

1
Wolfenstein Gorgonopsis

мне нет, а вот те кто играет в эту гвнину уже давно в лгбт

-1
Fimmti Wolfenstein

Тяжелый случай. Но не переживай, тебя вылечат)

-1