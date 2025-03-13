Fortnite вернется на iOS в Бразилии после исторического судебного решения против Apple

Epic Games объявили, что их популярная игра Fortnite вернется на iOS-устройства в Бразилии уже в июле после исторического судебного решения, которое обязывает Apple разрешить сайдлоадинг в стране. Это решение, вынесенное Административным советом по экономической защите Бразилии (CADE), заставляет Apple снять ограничения на сторонние магазины приложений и альтернативные методы оплаты.

Epic Games одержала важную победу в борьбе с Apple

Этот шаг стал значительной победой для Epic Games в затяжном споре с политикой App Store. С 2022 года Apple находилась под пристальным вниманием бразильских регуляторов из-за антимонопольных обвинений, что привело к прошлой неделе решению суда, которое дает компании 90 дней на выполнение требований. Если Apple выполнит их до июня, то Fortnite будет доступен пользователям iPhone и iPad в Бразилии через Epic Games Store в июле.

Бразилия следует за ЕС в изменении правил App Store

Решение Бразилии стало продолжением регуляторных изменений в Европейском Союзе, где Apple была вынуждена разрешить сторонние магазины приложений в соответствии с Актом о цифровых рынках (DMA). В августе 2024 года Epic Games уже вернула Fortnite и мобильный Epic Games Store на iOS в ЕС, что создало прецедент для подобных изменений в Бразилии.

Бразильские власти признали, что Apple уже выполнила подобные требования в Европе, а судья по делу заявил:

Apple уже выполнила подобные обязательства в других странах, не понеся значительных потерь или непоправимого ущерба для своей экономической модели.

Несмотря на это, Apple планирует обжаловать решение, пытаясь задержать или изменить требования.

Влияние на пользователей iOS и индустрию мобильных игр

Для геймеров в Бразилии это решение положит конец почти пятилетнему запрету на Fortnite для iOS, который начался в августе 2020 года, когда Apple удалила игру из-за нарушения правил Epic Games в App Store. С тех пор игроки могли получить доступ к игре только через облачный гейминг.

С возвращением Fortnite через Epic Games Store пользователи также получат возможность осуществлять альтернативные платежи, что уменьшит зависимость от платежной системы Apple. Это может открыть путь для других разработчиков, которые смогут предлагать загрузку и оплату напрямую, усиливая конкуренцию в сфере мобильных игр и дистрибуции приложений.

Apple сталкивается с растущим давлением по всему миру

Apple сталкивается с растущим регуляторным давлением не только в Бразилии и ЕС. В ноябре 2024 года бразильская антимонопольная служба (CADE) обязала компанию внести значительные изменения в App Store в течение 20 дней, иначе ей грозили ежедневные штрафы в размере 43 000 долларов США. Apple временно добилась отсрочки в декабре, но последнее решение окончательно закрепляет требование разрешить сайдлоадинг и альтернативные платежные системы.

Кроме того, Epic Games намекнула, что Fortnite может вернуться в Японию и Великобританию позже в этом году, что может свидетельствовать о глобальных изменениях в правилах App Store. Таким образом, решение в Бразилии может стать еще одним шагом к открытию iOS для сторонних магазинов приложений в различных регионах.

Что дальше ждет Apple и Epic Game Store?

Хотя Epic Games подтвердила возвращение Fortnite на iOS в Бразилии в июле, точный процесс загрузки игры пока не раскрыт. Если Apple выполнит требования, то игроки, вероятно, смогут загрузить игру через Epic Games Store, подобно тому, как это работает в ЕС.

Несмотря на то, что борьба между Apple и Epic Games продолжается, решение в Бразилии может ускорить аналогичные изменения в других странах. А пока пользователи iPhone и iPad в Бразилии могут готовиться к возвращению Fortnite, что является важной победой в битве за свободный рынок приложений.