Fortnite вернулся в американский App Store после пяти лет судебного спора с Apple

После затяжного конфликта с Apple, Epic Games добилась возвращения Fortnite в App Store для пользователей iPhone и iPad в США. Об этом студия объявила в соцсетях: «Fortnite ВЕРНУЛСЯ в App Store в США... и в Epic Games Store и AltStore в ЕС!»

Конфликт между компаниями начался в 2020 году, когда Epic Games внедрила собственную систему оплаты, чтобы обойти 30%-ную комиссию Apple. Это привело к удалению Fortnite из магазина и многолетним судебным разбирательствам.

Решающим стал вердикт американского суда в апреле 2025 года, который признал действия Apple нарушающими антимонопольное законодательство. Суд обязал компанию снять ограничения на сторонние платежные системы.

Несмотря на попытки затянуть процесс, 9 мая Epic Games подала заявку на возвращение Fortnite, а после вмешательства суда игра вновь стала доступна на iOS.