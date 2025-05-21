Fortnite вернулся в американский App Store после пяти лет судебного спора с Apple

После затяжного конфликта с Apple, Epic Games добилась возвращения Fortnite в App Store для пользователей iPhone и iPad в США. Об этом студия объявила в соцсетях: «Fortnite ВЕРНУЛСЯ в App Store в США... и в Epic Games Store и AltStore в ЕС!»
Конфликт между компаниями начался в 2020 году, когда Epic Games внедрила собственную систему оплаты, чтобы обойти 30%-ную комиссию Apple. Это привело к удалению Fortnite из магазина и многолетним судебным разбирательствам.
Решающим стал вердикт американского суда в апреле 2025 года, который признал действия Apple нарушающими антимонопольное законодательство. Суд обязал компанию снять ограничения на сторонние платежные системы.
Несмотря на попытки затянуть процесс, 9 мая Epic Games подала заявку на возвращение Fortnite, а после вмешательства суда игра вновь стала доступна на iOS.
Ох уж этот эпл. То на самсунг подаёт в суд за "копирование дизайна", то на фортнайт за то, что они не хотят платить 30% комиссию, предоставляя альтернативный вариант для оплаты. Контора очень недальновидных и жадных людей. К тому же, которые вот уже лет 5 как стагнируют.
а другие лучше? в стиме тоже весь донат оплачивается через стим, а не сторонними способами
но это другое, да? габен же за спасение индустрии, а эппл нет
как обычно двойные стандарты
5 лет судов. Не каждый такое потянет просто финансово, особенно против такой компании как Эпл. Но Эпикам Форточка дала много денег, они потянули. Молодцы, что наступили на хвост коммерсам.
(...А вот в конкуренции со Стимом, они сами скорее на стороне коммерсов, и поделом, что там у них успехов нет.)