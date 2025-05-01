Fortnite вернут в магазин приложений iOS в США на следующей неделе

Новая глава судебного заседания между Epic Games и Apple, которая стала победной для первой.

Судья по делу Epic Games против Apple Ивонна Гонсалес Роджерс вынесла решение, согласно которому Apple больше не имеет права взимать плату за покупки, совершённые вне приложений, и запрещает компании ограничивать возможности разработчиков указывать пользователям, где они могут совершать покупки вне приложений.

Это большая победа для Epic Games. Судья также передала дело прокурору США, чтобы тот рассмотрел его на предмет возможного возбуждения уголовного дела о неуважении к суду. В решении судьи Роджерс говорится, что Apple не может:

Взимать «любую комиссию или плату на покупки, которые потребители совершают вне приложения».

Ограничивать стиль, форматирование или размещение разработчиками ссылок на покупки за пределами приложения.

Блокировать или ограничивать «использование кнопок или других призывов к действию».

Вмешиваться в выбор потребителей при выходе из приложения, не ограничиваясь «нейтральным сообщением, уведомляющим пользователей о том, что они переходят на сторонний сайт».

Роджерс также утверждает, что Apple «умышленно» решила не выполнять её предыдущий запрет, вынесенный в первоначальном решении от 2021 года. «То, что [Apple] думала, что суд будет терпеть такое неподчинение, было грубым просчетом», отметила судья.

Глава Epic Games Тим Суини среди прочего сделал «мирное предложение», которое подразумевает, что «если Apple распространит действие решения суда на весь мир», то Fortnite будет доступна в App Store во всём мире, а Epic Games прекратит текущие и будущие судебные разбирательства по этому вопросу».

Во многих случаях Apple получает 30% от покупок, совершённых в приложениях, и решение Роджерс от 2021 года заставило Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты. Однако Apple ввела политику, согласно которой разработчики должны были платить Apple 27% комиссии с этих покупок, что не устраивало многие компании, включая Epic Games.

Таким образом, Apple пыталась сохранить миллиардные доходы, прямо нарушая постановление суда. Ивонна Гонсалес Роджерс отметила, что внутри Apple глава App Store Фил Шиллер выступал за то, чтобы компания соблюдала судебный запрет, но генеральный директор Тим Кук «сделал неправильный выбор», проигнорировав Шиллера и позволив финансовому директору Луке Маэстри «убедить его в обратном».

Конфликт между Epic Games и Apple начался ещё в августе 2020 года, а судебное заседание между компаниями стартовало 3 мая 2021 года в окружном суде США в Окленде.