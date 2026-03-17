Fortnite возвращается в Google Play - игру снова можно будет скачать на Android

Epic Games объявила о возвращении Fortnite в магазин приложений Google Play. Игра снова станет доступна для пользователей Android уже 19 марта 2026 года.

Информация была опубликована на официальной странице Fortnite в социальных сетях. В сообщении говорится, что игроки смогут вновь скачивать игру напрямую из Google Play, после чего достаточно будет войти в свой аккаунт и продолжить играть на мобильных устройствах.

Возвращение Fortnite на Android происходит спустя несколько лет после начала конфликта между Epic Games и владельцами мобильных платформ из-за правил размещения приложений и системы платежей. В 2025 году игра уже вернулась в App Store после пятилетнего отсутствия, а теперь очередь дошла и до Google Play.

После 19 марта пользователи Android снова смогут устанавливать Fortnite через официальный магазин приложений и играть в мобильную версию без необходимости загружать клиент из сторонних источников.