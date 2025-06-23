Fortnite встречает "Игру в кальмара": вышел официальный тизер коллаборации

Epic Games представила тизер-трейлер коллаборации Fortnite и культового сериала «Игра в кальмара». В коротком ролике разработчики продемонстрировали узнаваемые локации: зал с двухъярусными кроватями, комнату наблюдения, пестрые лестницы и другие места, в которых участники проходили смертельно опасные испытания.

Игроки смогут испытать себя на новой карте, воссозданной по мотивам сериала. Несмотря на то что точная дата запуска коллаборации пока не объявлена, все указывает на её скорый старт. Особенно с учетом выхода третьего сезона «Игры в кальмара» уже 27 июня — возможно, запуск в Fortnite приурочен именно к этому событию.