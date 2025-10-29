Fortnite встречает Спрингфилд: кроссовер с "Симпсонами" стартует уже в эти выходные

Epic Games официально подтвердила, что долгожданное сотрудничество Fortnite и культового мультсериала «Симпсоны» стартует уже в эту субботу. Судя по свежему трейлеру, внутриигровое событие начнётся в 18:00 по московскому времени, после чего серверы временно отключат для подготовки мини-сезона, который запустится ближе к полуночи.

В ролике можно увидеть знакомых пришельцев Канга и Кодоса, парящих над ареной и атакующих игроков лазерами. Судя по утечкам, событие обещает быть масштабным: Fortnite получит отдельную карту, вдохновлённую миром Спрингфилда. Это значит, что привычный остров Ониносима временно исчезнет.

Фанаты уже заметили домик на дереве Барта, выросший на карте несколько дней назад. Теперь рядом с ним появился светящийся таймер, отсчитывающий часы до старта кроссовера. Внутри домика можно найти старый телевизор, транслирующий сцены из мультфильма — тонкий намёк на предстоящее безумие.

По данным инсайдеров, новая карта будет содержать знаковые места — атомную электростанцию, мэрию Спрингфилда и даже Квик-И-Март. Размер арены окажется меньше обычного, а количество игроков, возможно, сократят. Игроков ждут новые механики — например, падающие пончики, наносящие урон, и обновлённый набор оружия, включая SCAR и дробовик «Гром».

Мини-сезон по «Симпсонам» продлится около месяца, после чего начнётся седьмая глава Fortnite с совершенно новым островом. Помимо скинов и фраз любимых героев, фанаты надеются, что Epic воспользуется этим событием, чтобы поэкспериментировать с балансом и вернуть забытые типы оружия.