Fortnite вводит новые требования к ПК: Epic усиливает защиту от читеров

Epic Games объявила об ужесточении аппаратных требований для Fortnite на ПК. С 19 февраля для участия в турнирах игрокам придётся активировать три функции безопасности: Secure Boot, TPM и IOMMU. Меры направлены на борьбу с читерским оборудованием и усиление защиты памяти игры.

Как отмечает PC Gamer, большинство современных компьютеров с поддержкой Windows 11 уже соответствуют этим требованиям. Однако некоторым пользователям может понадобиться вручную включить нужные параметры в BIOS/UEFI.

Особое внимание уделяется технологии IOMMU — модулю управления памятью ввода-вывода. Она контролирует доступ устройств к системной памяти и помогает предотвратить вмешательство стороннего оборудования в работу игры. Secure Boot и TPM, в свою очередь, давно стали стандартом безопасности и обязательны для установки Windows 11.

По словам Epic Games, новые меры позволят «лучше защитить память игры от доступа со стороны читерского оборудования». Fortnite тем самым следует тренду, заданному Valorant и Apex Legends, где уже применяются комплексные античит-системы с повышенными требованиями к конфигурации ПК.