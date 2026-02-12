Fortnite вводит новые требования к ПК: Epic усиливает защиту от читеров

Epic Games объявила об ужесточении аппаратных требований для Fortnite на ПК. С 19 февраля для участия в турнирах игрокам придётся активировать три функции безопасности: Secure Boot, TPM и IOMMU. Меры направлены на борьбу с читерским оборудованием и усиление защиты памяти игры.
Как отмечает PC Gamer, большинство современных компьютеров с поддержкой Windows 11 уже соответствуют этим требованиям. Однако некоторым пользователям может понадобиться вручную включить нужные параметры в BIOS/UEFI.
Особое внимание уделяется технологии IOMMU — модулю управления памятью ввода-вывода. Она контролирует доступ устройств к системной памяти и помогает предотвратить вмешательство стороннего оборудования в работу игры. Secure Boot и TPM, в свою очередь, давно стали стандартом безопасности и обязательны для установки Windows 11.
По словам Epic Games, новые меры позволят «лучше защитить память игры от доступа со стороны читерского оборудования». Fortnite тем самым следует тренду, заданному Valorant и Apex Legends, где уже применяются комплексные античит-системы с повышенными требованиями к конфигурации ПК.
ну вот
у половины игроков в минималки,игра вообще откажется запускаться
Откуда инфа, что половина игроков имеет настолько слабые ПК? Или ты судишь по графону с которым они играют? Просто к сведению, все киберкотлеты играют на низких настройках чтобы получить максимум фпс и ноль лагов/подвисаний, даже если у них топовые ПК.
Своё старое ведро видимо реально пора менять. Но момент не особо подходящий)