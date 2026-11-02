Fortnite запустила событие Treasure Hunters по мотивам One Piece

Epic Games представила событие Treasure Hunters для Fortnite, вдохновлённое популярной мангой и аниме One Piece. Игроков ждёт пиратское приключение на новом острове Crossbones Isle, где можно исследовать знакомые места, искать спрятанные сокровища и сражаться с использованием способностей героев.

В рамках события появятся Луффи с силой плода Резина-Резина и Зоро с его стилем боя тремя мечами. На острове также можно будет посетить Арлонг-парк и деревню Мельниц. Кроме того, в игре появится боевой пропуск с Портгасом Д. Эйсом и Нико Робин, а также тематические образы других персонажей.

Treasure Hunters стартовало 1 ноября 2026 года. Событие продлится до 4 декабря и будет пополняться новыми персонажами, оружием и активностями по ходу сезона. Fortnite доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и мобильных устройствах.