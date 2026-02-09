Fortnite зовёт Охотников за Стелларонами: в конце февраля стартует кроссовер с Honkai: Star Rail

Epic Games официально подтвердила коллаборацию Fortnite с популярной космической RPG Honkai: Star Rail. Анонс сопровождён коротким тизером, в котором показали двух знаковых персонажей вселенной HoYoverse — Кафку и Блэйда. Кроссовер стартует в режиме королевской битвы уже 26 февраля.

Подробности сотрудничества пока держатся в секрете: неизвестно, какие именно облики, предметы или эмоции появятся в магазине и как долго они будут доступны. Однако выбор персонажей уже вызвал оживлённую реакцию фанатов. Кафка — одна из ключевых фигур «Охотников за Стелларонами» и человек, с которого начинается история Honkai: Star Rail, ведь именно она пробуждает Первопроходца. Блэйд — её напарник, бессмертный мечник с древним клинком, в оригинальной игре наносящий ветряной урон и следующий пути Разрушения.

Напомним, ранее Epic Games перенесла старт второго сезона седьмой главы Fortnite на две недели из-за технических проблем. При этом до 19 февраля в игре проходит событие «Любовь и Легенды», во время которого все игроки могут получить праздничные награды за вход.