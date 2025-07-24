Gaijin Entertainment выкупила карту The Pit в Fortnite, созданную одним человеком, за миллионы долларов

Разработчики War Thunder из Gaijin Entertainment приобрели одну из самых популярных пользовательских карт в Fortnite — The Pit. Как сообщает компания, сумма сделки составила несколько миллионов долларов. Этот шаг ознаменовал новый стратегический курс Gaijin — выход в сферу пользовательского контента и внутриигровых платформ.

Создателем The Pit является автор под псевдонимом Geerzy, чья карта добилась огромного успеха, привлекая миллионы игроков. Она представляет собой арену для бесконечных PvP-сражений, где геймеры могут тренироваться в стрельбе и сражаться в режиме «все против всех». Карта получила широкое признание и активно используется в Fortnite для тренировки и развлечения.

Geerzy позитивно оценил сделку, подчеркнув, что Gaijin — идеальный партнёр для дальнейшего развития The Pit. Управление проектом теперь будет осуществлять студия EndoWorlds, входящая в структуру Gaijin.

Руководитель Gaijin Антон Юдинцев назвал эту покупку первым шагом в сторону инновационного подхода и инвестиций в пользовательский контент.