Fortnite 25.07.2017
6.2 692 оценки

Геймплейный трейлер запуска третьего сезона четвертой главы Fortnite

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Procy_on
Новости

Epic Games опубликовала трейлер нового сезона Fortnite, который стартует сегодня. В третьем сезоне четвертой главы, также известной как обновление "WILDS", игроки будут исследовать древние руины, оказавшиеся под поверхностью земли в результате землетрясений, которые происходят в игре. В игре также есть хищники, лианы и Оптимус Прайм.

Трейлер, который вы можете посмотреть ниже, дает нам возможность взглянуть на некоторые районы, очень похожие на джунгли. В нем мы видим изысканный выбор оружия, а также большие лианы, которые можно перемолоть для быстрого и легкого передвижения по участкам карты. Игроки смогут подниматься на вершины скрытых джунглей, ездить на хищниках, чтобы быстро преодолевать местность, и скользить в грязи для увеличения скорости и маскировки.

Что касается нового оружия, то, похоже, у нас будет доступ к Thermal DMR, FlapJack Rifle и собственной кибертронской пушке Оптимуса Прайма.

В описании трейлера также упоминается новая флора и фауна, которую смогут использовать игроки, например, Bomb Flower, Stink Flower и Slurp Plants. Можно предположить, что первое из них дает вам взрывчатку, которую можно бросать во врагов. Stink Flower, вероятно, является AoE-оружием, наносящим небольшой урон в секунду, а Slurp Plant даст вам быстрый заряд здоровья (или щита), когда это необходимо.

Также упоминаются кинетический бумеранг и кувшин дикой осы. Похоже, что это еще два совершенно новых вида оружия или предметов, которые игроки смогут использовать в своих целях. Подробности о том, как они работают, пока не сообщаются.

В настоящее время Fortnite находится на техобслуживании серверов, готовясь к выходу обновления. .

Трейлеры Обновления
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Solstice

Интересно из-за кучи растительности будут лаги на слабых машинах?

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JustA_NiceGuy

В игре есть возможность не загружать тяжёлые текстуры и не подгружать их частично во время игры. А если нет возможности включить DLSS, используй TSR на Высоко. При 2к и выше отлично себя показывает.

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