Геймплейный трейлер запуска третьего сезона четвертой главы Fortnite ©

Epic Games опубликовала трейлер нового сезона Fortnite, который стартует сегодня. В третьем сезоне четвертой главы, также известной как обновление "WILDS", игроки будут исследовать древние руины, оказавшиеся под поверхностью земли в результате землетрясений, которые происходят в игре. В игре также есть хищники, лианы и Оптимус Прайм.



Трейлер, который вы можете посмотреть ниже, дает нам возможность взглянуть на некоторые районы, очень похожие на джунгли. В нем мы видим изысканный выбор оружия, а также большие лианы, которые можно перемолоть для быстрого и легкого передвижения по участкам карты. Игроки смогут подниматься на вершины скрытых джунглей, ездить на хищниках, чтобы быстро преодолевать местность, и скользить в грязи для увеличения скорости и маскировки.

Что касается нового оружия, то, похоже, у нас будет доступ к Thermal DMR, FlapJack Rifle и собственной кибертронской пушке Оптимуса Прайма.



В описании трейлера также упоминается новая флора и фауна, которую смогут использовать игроки, например, Bomb Flower, Stink Flower и Slurp Plants. Можно предположить, что первое из них дает вам взрывчатку, которую можно бросать во врагов. Stink Flower, вероятно, является AoE-оружием, наносящим небольшой урон в секунду, а Slurp Plant даст вам быстрый заряд здоровья (или щита), когда это необходимо.



Также упоминаются кинетический бумеранг и кувшин дикой осы. Похоже, что это еще два совершенно новых вида оружия или предметов, которые игроки смогут использовать в своих целях. Подробности о том, как они работают, пока не сообщаются.

В настоящее время Fortnite находится на техобслуживании серверов, готовясь к выходу обновления. .