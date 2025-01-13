Герои Devil May Cry могут появиться в Fortnite - информацию подтвердили сразу несколько проверенных источников

В сети снова заговорили о том, что в Fortnite может появиться кроссовер с Devil May Cry. На этот раз информацию подтвердили сразу несколько известных инсайдеров — Loolo_Wrld, Wensoing и ShiinaBR. Правда, о конкретных сроках никто говорить не спешит. Loolo_Wrld и вовсе промолчал на этот счёт, а Wensoing только и сказал, что ждать осталось недолго.

Первые слухи об этой коллаборации появились ещё в прошлом году, но тогда им особо никто не поверил. А теперь, похоже, дело наконец сдвинулось с мёртвой точки.