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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 941 оценка

Герои Devil May Cry могут появиться в Fortnite - информацию подтвердили сразу несколько проверенных источников

Lunersun
Новости

В сети снова заговорили о том, что в Fortnite может появиться кроссовер с Devil May Cry. На этот раз информацию подтвердили сразу несколько известных инсайдеров — Loolo_Wrld, Wensoing и ShiinaBR. Правда, о конкретных сроках никто говорить не спешит. Loolo_Wrld и вовсе промолчал на этот счёт, а Wensoing только и сказал, что ждать осталось недолго.

Первые слухи об этой коллаборации появились ещё в прошлом году, но тогда им особо никто не поверил. А теперь, похоже, дело наконец сдвинулось с мёртвой точки.

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