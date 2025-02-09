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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 946 оценок

Герои Пандоры заглянут в Fortnite - обнаружены файлы коллаборации с "Аватаром" Кэмерона

Lunersun
Новости

В файлах Fortnite нашли следы грядущей коллаборации с «Аватаром» Джеймса Кэмерона. Датамайнеры уже успели раскопать модели персонажей и разные косметические предметы, которые появятся в обновлении v33.00.

А вот ждать, судя по всему, осталось совсем недолго. Новый контент добавят уже в ближайшие дни — тем более что 21 февраля завершается текущий сезон королевской битвы. Правда, кто именно из героев «Аватара» заглянет в Fortnite, пока остаётся загадкой. Известно только, что игроков ждут два новых образа персонажей, а также набор с тематическими эмоциями, инструментами и планерами.

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