Герои Пандоры заглянут в Fortnite - обнаружены файлы коллаборации с "Аватаром" Кэмерона

В файлах Fortnite нашли следы грядущей коллаборации с «Аватаром» Джеймса Кэмерона. Датамайнеры уже успели раскопать модели персонажей и разные косметические предметы, которые появятся в обновлении v33.00.

А вот ждать, судя по всему, осталось совсем недолго. Новый контент добавят уже в ближайшие дни — тем более что 21 февраля завершается текущий сезон королевской битвы. Правда, кто именно из героев «Аватара» заглянет в Fortnite, пока остаётся загадкой. Известно только, что игроков ждут два новых образа персонажей, а также набор с тематическими эмоциями, инструментами и планерами.