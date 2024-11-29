Герои Yakuza и Tekken могут пополнить японскую команду нового сезона Fortnite - об этом рассказал инсайдер

В сети появилась информация, что в новом сезоне к Fortnite могут присоединиться персонажи из Yakuza и Tekken. Об этом рассказал инсайдер Ник Бейкер — он наткнулся на список будущих гостей игры ещё в феврале. И вправду, такое пополнение отлично впишется в первый сезон шестой главы под названием «Охотники», ведь его целиком посвятят японской тематике.

В компании с героями упомянутых выше игр, если их действительно добавят, мы увидим ещё немало знакомых лиц — от легендарной Годзиллы до Бэймакса и персонажей из «Клинка, рассекающего демонов» и «Аватара». Все эти встречи ждут нас совсем скоро — новая глава стартует 1 декабря.