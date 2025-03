"Get over here!" - Fortnite заманил к себе персонажей из Mortal Kombat и превратил Скорпиона в босса

Epic Games показала новый трейлер, посвящённый коллаборации Fortnite с культовой серией файтингов Mortal Kombat. Музыка из файтинга, знакомые персонажи и даже коронное "Get over here!" от Скорпиона — в общем, настоящий праздник для поклонников обеих игр.

А уже с 1 апреля, что совпадает с Днём дурака, выйдет обновление 34.21, где Скорпион появится на острове как настоящий босс. Найти его можно будет в Яме, Живом лесу или Мёртвом бассейне. За победу над ним дадут мифический боевой набор и какой-то медальон первой крови. Обычный набор Скорпиона тоже будет, его просто найдёте в сундуках.

Кстати, в магазине уже есть набор Klassic Kombat, где вас ждёт не только Скорпион, но и Рейден с Китаной.