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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 960 оценок

"Get over here!" - Fortnite заманил к себе персонажей из Mortal Kombat и превратил Скорпиона в босса

Lunersun Lunersun

Epic Games показала новый трейлер, посвящённый коллаборации Fortnite с культовой серией файтингов Mortal Kombat. Музыка из файтинга, знакомые персонажи и даже коронное "Get over here!" от Скорпиона — в общем, настоящий праздник для поклонников обеих игр.

А уже с 1 апреля, что совпадает с Днём дурака, выйдет обновление 34.21, где Скорпион появится на острове как настоящий босс. Найти его можно будет в Яме, Живом лесу или Мёртвом бассейне. За победу над ним дадут мифический боевой набор и какой-то медальон первой крови. Обычный набор Скорпиона тоже будет, его просто найдёте в сундуках.

Кстати, в магазине уже есть набор Klassic Kombat, где вас ждёт не только Скорпион, но и Рейден с Китаной.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
TerryTrix

Жаль для Шао Кана не нашлось места.

0
JohnTornton

шао кан это тим свин

0
3Dart stl

Что то с Китаной не то... Паранжи не хватает

0
Hakuni

позор милять

0
ZER0 T0LERANCE

Ну и убожество!

0
Gradient_Zero

После своей смерти в 2007 году, настоящий MORTAL KOMBAT вернулся! Но есть нюанс...

0
Kamishini1993

Фаталити не завезли?

-1
TerryTrix

Ни фаталити, ни крови, ни даже quitality.

Все в стиле MK vs DC Universe.

0