Гильдия актеров США пожаловалась в трудовую инспекцию США на ИИ-озвучку Дарта Вейдера в Fortnite

Гильдия актеров США SAG-AFTRA считает, что Epic Games и ее дочерняя компания Llama Productions нарушили американское трудовое законодательство. Она усмотрела нарушение в добавлении в Fornite ИИ-собеседника в виде Дарта Вейдера, говорящего голосом покойного актера Джеймса Эрла Джонса (James Earl Jones).



Нейросетевой Дарт Вейдер появился в Fortnite 16 мая. По словам Epic Games, голос Джонса используется в игре с разрешения наследников актера, однако Гильдию этот аргумент не устраивает.



В официальном заявлении Гильдия указала, что Epic Games и Llama Productions должны были провести переговоры не только с наследниками Джонса, но и с SAG-AFTRA. Включив ИИ-озвучку в Fornite без согласования с Гильдией, компании поступились с правами тех актеров, которые ранее озвучивали Дарта Вейдера в других играх. А это, считает Гильдия, является признаком несправедливой трудовой практики.



Гильдия уже подала жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB).



Epic Games и Llama Productions публично не комментировали жалобу Гильдии.