Гильдия актеров США SAG-AFTRA считает, что Epic Games и ее дочерняя компания Llama Productions нарушили американское трудовое законодательство. Она усмотрела нарушение в добавлении в Fornite ИИ-собеседника в виде Дарта Вейдера, говорящего голосом покойного актера Джеймса Эрла Джонса (James Earl Jones).
Нейросетевой Дарт Вейдер появился в Fortnite 16 мая. По словам Epic Games, голос Джонса используется в игре с разрешения наследников актера, однако Гильдию этот аргумент не устраивает.
В официальном заявлении Гильдия указала, что Epic Games и Llama Productions должны были провести переговоры не только с наследниками Джонса, но и с SAG-AFTRA. Включив ИИ-озвучку в Fornite без согласования с Гильдией, компании поступились с правами тех актеров, которые ранее озвучивали Дарта Вейдера в других играх. А это, считает Гильдия, является признаком несправедливой трудовой практики.
Гильдия уже подала жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB).
Epic Games и Llama Productions публично не комментировали жалобу Гильдии.
Гильдия актеров США пожаловалась в трудовую инспекцию США на ИИ-озвучку Дарта Вейдера в Fortnite
Гильдия актеров США SAG-AFTRA считает, что Epic Games и ее дочерняя компания Llama Productions нарушили американское трудовое законодательство. Она усмотрела нарушение в добавлении в Fornite ИИ-собеседника в виде Дарта Вейдера, говорящего голосом покойного актера Джеймса Эрла Джонса (James Earl Jones).
То есть "Гильдия" решила голос покойного актера присвоить себе. Ведь так получается, что даже прямые наследники не имеют права им распоряжаться. Маразм крепчает!
Они сейчас по любому поводу начинают ныть из-за развития нейронок. Бояться стать невостребованными, но нейронки в ближайшем будущем (уже сейчас активно происходит) убьют просто часть профессий и безработица на этом фоне усилится по всему миру. Причём на этот счёт мало кто похоже задумывается, но это приведёт лишь к дальнейшей инфляции.
как может безработица увеличиться? есть куча профессий, где нужны люди. ВСЕГДА НУЖНЫ.
все эти актёры и тп, это всё шушера
явно тех же строителей, врачей, спасателей, изобретателей и прочих не хватает
вот о ком переживать надо, а не об этих клоунах
Первые кто выиграет, это актеры "сдавшие в аренду" свой голос ИИ. Рано или поздно это случится
Наследники Джонса получили деньги за использования голоса их предка, но левые чуваки не получили денежку просто так и сильно расстроились. Отличный бизнес план.
Трубочисты жалуются, что их лишают работы ... ну что ж, это неизбежный процесс.
Если с наследниками епик договорилась, то гильдия может только бибу пососать
чё то не пойму что там токого страшного случилось? про озвучко то понял, но с ии там ещё же кипиш был?
вроде, как и все ии, через пол часа реального общения научился плохим словам
в фильмах использовали образы уже умерших актеров вроде тоу. это другое или все чики-пуки с законодательсвом?
Epic попросила разрешение перед тем, как делать это. В чём проблема? В этот раз решили хайп на ровном месте сделать?
А что там обсуждать то с гильдией? Или участие в ней продолжается и после смерти? Идиоты какие то.