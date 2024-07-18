Глава Epic Games намекает на скорое появление лобби из 200 игроков в Fortnite

В недавнем интервью глава Epic Games Тим Суини намекнул, что в Fortnite в скором времени могут появиться лобби на 200 игроков. Это связано с разработкой следующей версии движка – Unreal Engine 6.
Мы с вами уже привыкли, что лобби любой игры жанра королевской битвы рассчитано на 100, а то и меньше игроков. Но в фортнайте это связано с тем, что движок Unreal Engine просто неспособен обрабатывать больше 100 игроков на серверах. Именно на исправление этого “недостатка” в разрезе фортнайт нацелена разработка следующей версии Unreal Engine.
На протяжении всего интервью Тим Суини говорил о постоянно развивающейся метавселенной фортнайта и успехах творческого режима, и все это в сочетании с недавно выпущенной книгой Болла под названием “Метавселенная”. Однако игроки и создатели контента были крайне взволнованы этой новостью. Ведь творческая карта на 200 человек – это настоящее безумие. Да и для королевской битвы это тоже внушительная цифра, просто представьте игры, где 150+ игроков – боты. Звучит не особо весело.
Он внешне выглядит так, словно хочет убить Алекса Мёрфи