Годзилла, Ума Турман и X-wing: авторы Fortnite готовят самое безумное событие

Epic Games представила финал шестой главы Fortnite — масштабное шоу под названием «Эпицентр хаоса», которое пройдёт 29 ноября в 22:00 по МСК и обещает стать одним из самых зрелищных в истории игры. Тизер-трейлер мгновенно взорвал фанатские сообщества благодаря невероятному составу участников грядущей битвы.

Игроков ждёт столкновение колоссов: на арену выйдут Годзилла, Кинг-Конг, культовый X-wing из «Звёздных войн», Гомер Симпсон, а также героиня Умы Турман из легендарного фильма «Убить Билла». Такое сочетание франшиз в одном событии даже по меркам Fortnite выглядит беспрецедентным.

Дополнительный тизер в соцсетях подтвердил отдельную коллаборацию с «Убить Биллом» под названием Yukiʼs Revenge: The Lost Chapter, что ещё сильнее подогрело интерес к событию.

Epic Games также показала первый взгляд на новую карту, которая появится в седьмой главе. Пока игроки переживают мини-сезон, стилизованный под «Симпсонов», разработчики готовят почву для буквального перезапуска игрового мира.

Финалы глав в Fortnite традиционно превращаются в грандиозные цифровые спектакли. Предыдущее событие — «Нисхождение» — собрало рекордные 11,6 млн одновременных зрителей. Судя по тизерам, «Эпицентр хаоса» имеет все шансы превзойти эти цифры и войти в историю как главное событие года для фанатов королевской битвы.