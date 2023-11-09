Google предлогала Epic Games 147 млн долларов за публикацию Fortnite в Google Play

Сколько стоит Fortnite? По мнению Google, очень много, учитывая, что она предложила Epic Games 147 миллионов долларов за публикацию игры в Google Play. Подтверждение этому поступило от самой компании из Маунтин-Вью в контексте судебного процесса, в котором обе компании противостоят друг другу по вопросу комиссионных.

Пурнима Кочикар, вице-президент Google по Play, сообщила, что предложение было одобрено и представлено Epic Games, которая его не приняла. Деньги будут выплачиваться в течение трех лет, а последняя часть будет выплачена в 2021 году.

Epic Games запустила Android-версию Fortnite в 2018 году со своего сайта, минуя Google Play, чтобы не платить комиссию за покупку В-баксов. В 2020 году игра появилась в магазине Google, но в одном из предыдущих исков, поданных в антимонопольные органы США, утверждается, что первоначальное решение компании Суини повергло Google в панику из-за опасений, что Blizzard, Valve, Sony и Nintendo последуют ее примеру и решат отказаться от релиза в Google Play. Уже тогда ходили разговоры о том, что Epic Games будут предложены льготы и даже возможно поглощение компании.

Документ о "панике Google" в итоге дошел до суда, где прогнозировались миллиардные потери в случае такого сценария. Только отсутствие Fornite могло привести к убыткам в размере от 130 до 250 млн долларов, а в случае распространения подобного поведения - к общим потерям в 3,6 млрд долларов.