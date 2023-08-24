Хаби Лейм станет секретным скином в боевом пропуске 4 сезоне 4 главы Fortnite

Известный тиктокер Хаби Лейм, который знаменит своим умением выставлять руки в поучительных видео, окажется в боевом пропуске 4 сезона 4 главы фортнайт.
Об этом игроки узнали из официального твиттер-аккаунта фортнайт, в котором появилось изображение с двумя ладонями и силуэтом, наминающим Хаби.
Позже и сам Хаби выложил видео, в котором распаковывает коробку с символом следующего сезона – Кровавой Луной.
Неожиданно и странно, ведь тематика нового сезона – ограбление. Или мы о Хаби чего-то не знаем, и он вор вне закона? В любом случе возмущаться бессмысленно, ведь нравится вам или нет – он станет частью скинов следующего сезона. И, вероятно, не просто частью, а секретной наградой.
черножёппый нормально развернулся вообще с ничего
Не хочу за него бегать
Прикольный коллаб , интересно , насколько хорошим скин будет
На фоне такого требую секретные скины Киркорова и Зверева.
Может лучше не надо