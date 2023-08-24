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Fortnite 25.07.2017
6.3 716 оценок

Хаби Лейм станет секретным скином в боевом пропуске 4 сезоне 4 главы Fortnite

Solstice
Новости

Известный тиктокер Хаби Лейм, который знаменит своим умением выставлять руки в поучительных видео, окажется в боевом пропуске 4 сезона 4 главы фортнайт.

Об этом игроки узнали из официального твиттер-аккаунта фортнайт, в котором появилось изображение с двумя ладонями и силуэтом, наминающим Хаби.

Позже и сам Хаби выложил видео, в котором распаковывает коробку с символом следующего сезона – Кровавой Луной.

Неожиданно и странно, ведь тематика нового сезона – ограбление. Или мы о Хаби чего-то не знаем, и он вор вне закона? В любом случе возмущаться бессмысленно, ведь нравится вам или нет – он станет частью скинов следующего сезона. И, вероятно, не просто частью, а секретной наградой.

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-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
211186

черножёппый нормально развернулся вообще с ничего

1
Agent Qracle

Не хочу за него бегать

0
korzunov

Прикольный коллаб , интересно , насколько хорошим скин будет

0
Lanre V

На фоне такого требую секретные скины Киркорова и Зверева.

-1
hatenemy

Может лучше не надо

0