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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 847 оценок

Хедлайнером третьего сезона Fortnite Festival стала - Билли Айлиш!

Adbraxas
Новости

Разработчики Fortnite:

Вы видели её с короной на голове, а теперь полюбуйтесь на неё в Fortnite. Хедлайнером третьего сезона Fortnite Festival стала отмеченная наградами певица Билли Айлиш!

Третий сезон начнётся сегодня и завершится 13 июня в 7:00 по московскому времени. В течение этого времени поддерживайте ритм, чтобы успеть открыть новые инструменты, джем-треки и другие предметы из фестивального пропуска третьего сезона, у которого есть бесплатная и премиальная шкалы наград.

Почувствуйте прилив смелости с премиальной шкалой наград — купив эту дополнительную коллекцию наград, вы автоматически получите экипировку Лаймовой Билли!

НОВИНКИ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПРОПУСКА - ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО!

Не провороньте третий сезон! Войдя в лобби Fortnite Festival (на Главной сцене или Джем-сцене), вы найдёте вкладку фестивального пропуска в верхней части экрана, в навигационной строке. Здесь находится фестивальный пропуск третьего сезона и кнопка для просмотра фестивальных заданий.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПРОПУСК ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПРОПУСК ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА

Повышайте уровень исполнительского мастерства и пополняйте коллекцию игровых наград! За выполнение заданий фестиваля вы получаете очки фестиваля, повышающие уровень пропуска. Чем больше очков вы набрали, тем больше наград получите.

Премиальная шкала наград

Если вы считаете, что этот фестивальный пропуск нельзя упускать, вы можете приобрести улучшение до премиальной шкалы наград за 1800 В-баксов и добавить ещё целый ворох наград! Для получения этих наград не требуется выполнять дополнительные задания. Купив улучшение, вы сразу же получите экипировку Лаймовой Билли!

Лаймовая Билли!
Лаймовая Билли!

Последняя награда премиальной шкалы наград - альтернативный стиль «Ультрафиолет» для Лаймовой Билли, который реагирует на музыку и является эксклюзивом фестивального пропуска третьего сезона. Нет цвета ярче, чем неоновый зелёный!

Альтернативный стиль «Ультрафиолет»
Альтернативный стиль «Ультрафиолет»

Обратите внимание! Стиль «Ультрафиолет» для экипировки Лаймовой Билли является эксклюзивом фестивального пропуска третьего сезона. Другие материалы фестивального пропуска третьего сезона НЕ являются эксклюзивами третьего сезона Fortnite Festival. В будущем они могут появиться в магазине предметов Fortnite.

Другие предметы Билли Айлиш, в том числе эмоции bad guy и you should see me in a crown будут доступны в магазине предметов, пока не прозвучат последние аккорды сезона.

Новая экипировка Билли Айлиш и джем-треки с её нового альбома появятся в магазине предметов позже по ходу третьего сезона!

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-9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Пойду собирать вбаксы с пве.

0
Axel Denisenko

Не знаю на сколько правда, но уже 3й день на многих западных игровых ресурсов гуляет вот этот скрин (прикрепил его).

В нём план развития до конца 2024 года:

Верхняя строчка это Lego: Star Wars, Klombos, Farm Builds и Haunted builds during Fortnitemares

Потом идет Battle Royale: Mad Max, Fortnitemares, Chapter 2 OG и Chapter 6 Launch

Маленькие плашки чуть ниже это коллабы: Avatar, Star Wars, Fall Guys, Metallica и Pirates of the Caribbean

Музыкальные: Billie Eilish, Metallica, Karol G и Snoop Dogg

Нижний ряд Rocket Racing: Volcanic/Temple и Sky/Heavens

0
Генерал Говард

Когда там будет Олег Монгол или Стас Барецкий? Или они тоже уже там есть?

0
A E

кринге

-1
вупсич пупсич

У меня есть фортнайт и я даже играю иногда. Но они не добавили её огромные дыни на скин, поэтому и смысла донатить нет. Досок там хватает и так.

-2
JustA_NiceGuy

Футболка оверсайз у Билли не просто так. Она долгое время не чувствовала себя комфортно в своём теле, скрывая всё.

0
вупсич пупсич JustA_NiceGuy

Да я знаю, читал всякое о ней. А зря, бубесы ммм о даа оаооа оя обожаб огромные бубесы.

-3