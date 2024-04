Хедлайнером третьего сезона Fortnite Festival стала - Билли Айлиш!

Разработчики Fortnite:

Вы видели её с короной на голове, а теперь полюбуйтесь на неё в Fortnite. Хедлайнером третьего сезона Fortnite Festival стала отмеченная наградами певица Билли Айлиш!

Третий сезон начнётся сегодня и завершится 13 июня в 7:00 по московскому времени. В течение этого времени поддерживайте ритм, чтобы успеть открыть новые инструменты, джем-треки и другие предметы из фестивального пропуска третьего сезона, у которого есть бесплатная и премиальная шкалы наград.



Почувствуйте прилив смелости с премиальной шкалой наград — купив эту дополнительную коллекцию наград, вы автоматически получите экипировку Лаймовой Билли!

НОВИНКИ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПРОПУСКА - ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО!

Не провороньте третий сезон! Войдя в лобби Fortnite Festival (на Главной сцене или Джем-сцене), вы найдёте вкладку фестивального пропуска в верхней части экрана, в навигационной строке. Здесь находится фестивальный пропуск третьего сезона и кнопка для просмотра фестивальных заданий.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПРОПУСК ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА

Повышайте уровень исполнительского мастерства и пополняйте коллекцию игровых наград! За выполнение заданий фестиваля вы получаете очки фестиваля, повышающие уровень пропуска. Чем больше очков вы набрали, тем больше наград получите.

Премиальная шкала наград



Если вы считаете, что этот фестивальный пропуск нельзя упускать, вы можете приобрести улучшение до премиальной шкалы наград за 1800 В-баксов и добавить ещё целый ворох наград! Для получения этих наград не требуется выполнять дополнительные задания. Купив улучшение, вы сразу же получите экипировку Лаймовой Билли!

Лаймовая Билли!

Последняя награда премиальной шкалы наград - альтернативный стиль «Ультрафиолет» для Лаймовой Билли, который реагирует на музыку и является эксклюзивом фестивального пропуска третьего сезона. Нет цвета ярче, чем неоновый зелёный!

Альтернативный стиль «Ультрафиолет»

Обратите внимание! Стиль «Ультрафиолет» для экипировки Лаймовой Билли является эксклюзивом фестивального пропуска третьего сезона. Другие материалы фестивального пропуска третьего сезона НЕ являются эксклюзивами третьего сезона Fortnite Festival. В будущем они могут появиться в магазине предметов Fortnite.

Другие предметы Билли Айлиш, в том числе эмоции bad guy и you should see me in a crown будут доступны в магазине предметов, пока не прозвучат последние аккорды сезона.

Новая экипировка Билли Айлиш и джем-треки с её нового альбома появятся в магазине предметов позже по ходу третьего сезона!