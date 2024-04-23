Хедлайнером третьего сезона Fortnite Festival стала - Билли Айлиш!

Разработчики Fortnite:
Вы видели её с короной на голове, а теперь полюбуйтесь на неё в Fortnite. Хедлайнером третьего сезона Fortnite Festival стала отмеченная наградами певица Билли Айлиш!
Третий сезон начнётся сегодня и завершится 13 июня в 7:00 по московскому времени. В течение этого времени поддерживайте ритм, чтобы успеть открыть новые инструменты, джем-треки и другие предметы из фестивального пропуска третьего сезона, у которого есть бесплатная и премиальная шкалы наград.
Почувствуйте прилив смелости с премиальной шкалой наград — купив эту дополнительную коллекцию наград, вы автоматически получите экипировку Лаймовой Билли!
НОВИНКИ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПРОПУСКА - ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО!
Не провороньте третий сезон! Войдя в лобби Fortnite Festival (на Главной сцене или Джем-сцене), вы найдёте вкладку фестивального пропуска в верхней части экрана, в навигационной строке. Здесь находится фестивальный пропуск третьего сезона и кнопка для просмотра фестивальных заданий.
Повышайте уровень исполнительского мастерства и пополняйте коллекцию игровых наград! За выполнение заданий фестиваля вы получаете очки фестиваля, повышающие уровень пропуска. Чем больше очков вы набрали, тем больше наград получите.
Премиальная шкала наград
Если вы считаете, что этот фестивальный пропуск нельзя упускать, вы можете приобрести улучшение до премиальной шкалы наград за 1800 В-баксов и добавить ещё целый ворох наград! Для получения этих наград не требуется выполнять дополнительные задания. Купив улучшение, вы сразу же получите экипировку Лаймовой Билли!
Последняя награда премиальной шкалы наград - альтернативный стиль «Ультрафиолет» для Лаймовой Билли, который реагирует на музыку и является эксклюзивом фестивального пропуска третьего сезона. Нет цвета ярче, чем неоновый зелёный!
Обратите внимание! Стиль «Ультрафиолет» для экипировки Лаймовой Билли является эксклюзивом фестивального пропуска третьего сезона. Другие материалы фестивального пропуска третьего сезона НЕ являются эксклюзивами третьего сезона Fortnite Festival. В будущем они могут появиться в магазине предметов Fortnite.
Другие предметы Билли Айлиш, в том числе эмоции bad guy и you should see me in a crown будут доступны в магазине предметов, пока не прозвучат последние аккорды сезона.
Новая экипировка Билли Айлиш и джем-треки с её нового альбома появятся в магазине предметов позже по ходу третьего сезона!
Пойду собирать вбаксы с пве.
Не знаю на сколько правда, но уже 3й день на многих западных игровых ресурсов гуляет вот этот скрин (прикрепил его).
В нём план развития до конца 2024 года:
Верхняя строчка это Lego: Star Wars, Klombos, Farm Builds и Haunted builds during Fortnitemares
Потом идет Battle Royale: Mad Max, Fortnitemares, Chapter 2 OG и Chapter 6 Launch
Маленькие плашки чуть ниже это коллабы: Avatar, Star Wars, Fall Guys, Metallica и Pirates of the Caribbean
Музыкальные: Billie Eilish, Metallica, Karol G и Snoop Dogg
Нижний ряд Rocket Racing: Volcanic/Temple и Sky/Heavens
Когда там будет Олег Монгол или Стас Барецкий? Или они тоже уже там есть?
кринге
У меня есть фортнайт и я даже играю иногда. Но они не добавили её огромные дыни на скин, поэтому и смысла донатить нет. Досок там хватает и так.
Футболка оверсайз у Билли не просто так. Она долгое время не чувствовала себя комфортно в своём теле, скрывая всё.
Да я знаю, читал всякое о ней. А зря, бубесы ммм о даа оаооа оя обожаб огромные бубесы.