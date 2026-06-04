Хи-Мен, Скелетор и Ши-Ра станут новыми героями Fortnite в рамках кроссовера с "Властелинами Вселенной"

К скорой премьере полнометражного художественного фильма «Властелины Вселенной» разработчики из Epic Games подготовили тематическую коллаборацию для своей королевской битвы. Популярный экшен Fortnite пополнят культовые персонажи франшизы Masters of the Universe — Хи-Мен, Скелетор и Ши-Ра. Примечательно, что уже в дебютном тизере авторы детально воссоздали знаменитый интернет-мем с поющим Хи-Меном, ставший визитной карточкой этой вселенной.

«Приготовьтесь обуздать Силу Грейскалла, ведь Хи-Мен, Скелетор и Ши-Ра впервые заглянут в Fortnite», — указано в официальном анонсе студии.

Хотя полное содержимое набора пока держится в секрете, кроссовер будет выполнен в стилистике классического мультсериала 1980-х годов. Фанаты Fortnite могут рассчитывать на появление уникальных обликов, тематических кирок, легендарных эмоций и других косметических предметов, вдохновленных Этернией. Всеми подробностями создатели обещают поделиться непосредственно перед запуском ивента.

Тематический контент появится во внутриигровом магазине игры уже 6 июня.