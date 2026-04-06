Хореограф NSYNC подал в суд на Sony из-за танца "Bye Bye Bye" в "Дэдпуле" и Fortnite

Американский хореограф Даррин Хенсон подал иск против Sony Music Holdings, обвинив компанию в незаконном использовании знаменитой хореографии из клипа песни «Bye Bye Bye» группы NSYNC. Об этом сообщает издание Billboard. Иск был подан 27 марта.

По словам Хенсона, Sony не имела права выдавать лицензии на использование танцевальной постановки, поскольку авторские права на неё принадлежат именно ему. В судебных документах хореограф требует официального признания своего авторства, а также передачи ему всех доходов, полученных компанией и её партнёрами от использования танца.

Согласно иску, хореография впервые была представлена публике в 1999 году на церемонии Radio Music Awards во время выступления NSYNC. Позднее работа Хенсона получила признание индустрии — в 2000 году он получил награду MTV Video Music Award за лучшую хореографию.

Новый всплеск популярности танца произошёл после его появления в фильме «Дэдпул и Росомаха». В одной из сцен персонаж Райана Рейнольдса исполняет знаменитые движения под «Bye Bye Bye», одновременно расправляясь с противниками.

Кроме того, танец появился и в видеоигре Fortnite в виде игрового эмоутa. Он был добавлен в магазин 24 сентября 2024 года, однако уже 29 сентября исчез из продажи и с тех пор больше не возвращался.