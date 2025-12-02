Художник Fortnite опроверг обвинения в использовании ИИ и показал доказательства создания спорного арта вручную

В сообществе Fortnite продолжаются оживлённые споры о возможном использовании генеративного ИИ в контенте новой главы, однако один из разработчиков визуальных материалов решил лично остановить волну подозрений. Художник Шон Доув, работающий с Epic Games, опубликовал доказательства того, что популярный спрей с Марти МакФлаем, появившийся в боевом пропуске первого сезона 7 главы, полностью создан вручную.

Поводом для споров стало то, что часть игроков заподозрила арт в генеративном происхождении, указывая на якобы «неестественные» детали фона. В ответ Доув продемонстрировал процесс работы над изображением, включая использование коллажей из реальных фотографий часов, которые он обрабатывал и стилизовал под ретро-комикс. Он признал, что среди найденных изображений теоретически могла оказаться картинка, созданная ИИ, однако само художественное исполнение, композиция и финальная обработка были выполнены им лично.

Публикация художника несколько охладила накал дискуссии, однако обсуждения вокруг других элементов 7 главы продолжаются — часть игроков по-прежнему считает, что некоторые настенные постеры и граффити в сезонной карте выглядят «подозрительно». Epic Games пока не дала официальный комментарий по поводу возможного использования генеративных инструментов.