Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
Художник Fortnite опроверг обвинения в использовании ИИ и показал доказательства создания спорного арта вручную

IKarasik IKarasik

В сообществе Fortnite продолжаются оживлённые споры о возможном использовании генеративного ИИ в контенте новой главы, однако один из разработчиков визуальных материалов решил лично остановить волну подозрений. Художник Шон Доув, работающий с Epic Games, опубликовал доказательства того, что популярный спрей с Марти МакФлаем, появившийся в боевом пропуске первого сезона 7 главы, полностью создан вручную.

Поводом для споров стало то, что часть игроков заподозрила арт в генеративном происхождении, указывая на якобы «неестественные» детали фона. В ответ Доув продемонстрировал процесс работы над изображением, включая использование коллажей из реальных фотографий часов, которые он обрабатывал и стилизовал под ретро-комикс. Он признал, что среди найденных изображений теоретически могла оказаться картинка, созданная ИИ, однако само художественное исполнение, композиция и финальная обработка были выполнены им лично.

Публикация художника несколько охладила накал дискуссии, однако обсуждения вокруг других элементов 7 главы продолжаются — часть игроков по-прежнему считает, что некоторые настенные постеры и граффити в сезонной карте выглядят «подозрительно». Epic Games пока не дала официальный комментарий по поводу возможного использования генеративных инструментов.

Ziyter7

А какая разница кто создал контент, если народ уже не может увидеть разницу? Если каляки маляки сделаны человеком, то все ок шоли?

Геральт Батькович

Любопытно как долго продлится этот бред с оправданиями =)

ratte88

Держимся в курсе, нам очень интересно, чем же это всё кончится!

Ставим ставки, ИИ всё же или не ИИ!?!?! ШОК СЕНСАЦИЯ

Carissa7517

Что такого то, ну даже если используется ИИ, это преступление чтоли...

создатель русского репа

Если это бесплатный скин, то ничего такого

JustA_NiceGuy

Карась хитрый, у тебя уже есть одна новость, зачем ещё вторую делать?
https://www.playground.ru/fortnite/news/fanaty_fortnite_massovo_ischut_ai_kontent_v_igre_igroki_sporyat_o_proishozhdenii_art_obektov-1807738

kotasha

Ты это пиши претензии модераторам, а так бонусы не пахнут.

JustA_NiceGuy kotasha

Уже отправил жалобу. А коммент для остальных, чтобы присоединились)

Smike56

Так на той новости фанаты спорят ИИ это или нет, а в этой новости художник опровергает что использовал ИИ. Так что это больше похоже на продолжение новости.

Egik81

Интересно, что хуже сейчас признаться, что используешь ИИ или что не используешь. Получается в обоих случаях достанется. Либо от одних, либо от других.

prorock

Самое забавное, что во многих крупных КОМПАНИЯХ сотрудников ЗАСТАВЛЯЮТ использовать ии в работе, чтобы обучать свои языковые модели

Neikxi

Доказательства создал ИИ.

prorock

Выложил их в сеть тоже он

Neikxi prorock

Он же и художник.