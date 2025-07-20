Игрок в Fortnite получил срок на 20 лет тюрьмы за издевательства над детьми

Все началось в далеком 2021 году, когда 45-летний Альдо Максимилиано Ваннуччи, известный как «Maxi», выдавал себя за IT-специалиста или учителя английского. Так он пытался втереться в доверие юной аудитории фортнайта, чтобы позже уговорить их на приватный видеозвонок в Skype. А что просил сделать мужчина на камеру, нетрудно догадаться. Для этого он также дарил жертвам подарки: скины и В-Баксы в фортнайте.

Разоблачили его случайно, когда родители 9-летнего мальчика заметили, как тот общается в Skype с незнакомцем, а на его аккаунте появились новые скины и другие подарки. Позже они обнаружили переписку с незнакомцем. Расследование показало, что Альдо не только собирал откровенные изображения с несовершеннолетними, но и лично встречался с жертвами.

Это был не первый его срок: в 2008 году Альдо уже был осужден на 16 лет за домогательства. Он отсидел лишь 10 лет, после чего вернулся к преступлениям, используя новые технологии. Как раз в то время фортнайт начал набирать популярность. В общей сложности насчитывается 26 жертв Альдо.

Мадридский суд учел все его «заслуги» и приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы – максимальный срок по испанским законам, – после чего тот будет депортирован в Аргентину. Он также обязан будет выплатить пострадавшему мальчику 20 000 евро (почти 2 млн. рублей) и от 3 000 до 10 000 евро другим пострадавшим.