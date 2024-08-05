Игрока Fortnite забанили на 2 миллиона дней

В любой онлайн игре есть свои правила поведения, которые необходимо соблюдать, иначе последует наказание – это очевидный факт. Но что должен был совершить игрок, чтобы заслужить бан на 2 миллиона дней?

Совсем недавно Epic Games ввели новую систему наказаний за такие вещи, как: оскорбительное имя, неподобающее поведение в чате, создание творческих карт с сомнительным подтекстом и другие подобные проступки. В качестве наказания последует блокировка социальных функций в игре: голосовой и текстовый чат, добавление в друзья (список может пополниться в будущем).

Обычно за такое дают бан на час, неделю или две, но что же такого натворил игрок с баном на 2 миллиона дней? Это даже звучит много, но если посчитать, получается, что бан действует до 1 января 10 000 года. Боюсь, что даже фортнайт до этого года не протянет. Сам же игрок не признался в содеянном, и это может быть лишь визуальный баг, но сообщество было поражено столь внушительной цифрой.

А пока игроки гадают и придумывают шутки на эту тему, стоит напомнить, что ни одно плохое слово или приятный баг не стоит потерянного аккаунта. Даже если вас не забанили в первый раз, это не значит, что и во второй вам так же повезет.