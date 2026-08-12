Игроки Fortnite бесплатно получат костюм "Soul Outfit" за покупку Phantom Blade Zero в Epic Games Store

Epic Games продолжает радовать поклонников Fortnite новыми коллаборациями. Начиная с 11 августа 2026 года, в игре стал доступен тематический набор скинов и предметов по мотивам предстоящего экшена Phantom Blade Zero. Набор включает в себя костюм "Soul Outfit", кирку "Sanguine Pickaxe" и украшение за спину "Sanguine Back Bling".

Любая предварительная или обычная покупка Phantom Blade Zero в магазине Epic Games Store автоматически подарит вам набор Soul Outfit и Sanguine в Fortnite. Акция действует с 12 августа 2026 года 06:00 утра по Московскому времени. Набор будет доступен не только на ПК, но и на других платформах (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch), если ваш аккаунт Epic Games связан с соответствующими консольными аккаунтами .

Тем, кто не планирует приобретать Phantom Blade Zero, предоставляется возможность купить набор отдельно в магазине Fortnite. Это можно будет сделать с 29 октября 2026 года по 5 ноября 2026 года. Стоимость набора составит 1600 V-баксов.

Если вы сначала купили набор за V-баксы, а затем приобрели Phantom Blade Zero в Epic Games Store, вы получите компенсацию в размере 1600 V-баксов. Однако это правило действует только для покупок, совершенных в течение последних 12 месяцев.