Игроки Fortnite организовывают петиции и готовят бойкот 19 марта из-за повышения цен на В-баксы

На этой неделе компания Epic Games объявила о повышении цен на внутриигровую валюту Fortnite - В-баксы. По сути, геймеров ждет классическая "шринкфляция" (уменьшение объема товара при сохранении цены) в цифровом пространстве: теперь за те же деньги игроки будут получать меньше валюты. Например, стандартная покупка на 9 долларов, которая раньше приносила 1000 В-баксов, теперь будет давать всего 800.
В своем блоге многомиллиардная студия объяснила непопулярное решение ростом операционных расходов. "Стоимость поддержки Fortnite значительно выросла, и мы поднимаем цены, чтобы покрывать счета".
В компании попытались смягчить удар, снизив стоимость Боевого пропуска с 1000 до 800 В-баксов. Однако цены на косметику в магазине предметов, судя по всему, не изменятся. Один из пользователей Reddit подсчитал, что в долгосрочной перспективе нововведения могут обойтись коллекционерам скинов в сотни лишних долларов.
Реакция сообщества не заставила себя ждать. Игроки возмущены и начинают организовывать бойкот. "Вы урезаете наши В-баксы - мы урезаем ваше финансирование", - написал один из реддиторов, создавший петицию с требованием отменить повышение цен, которая уже собрала более 1000 подписей.
Пытаясь успокоить фанатов, представители Epic вышли на прямые диалоги в соцсетях, пообещав "кое-что интересное" в обновлении на следующей неделе. Однако игроков это пока не убедило. В соцсетях набирает популярность призыв к масштабному бойкоту 19 марта - в день, когда новые цены вступят в силу. "Наша цель: снизить количество игроков в первый день нового сезона", - гласит основной лозунг протестующих.
Покажет ли бойкот результат и удастся ли разрозненным усилиям сообщества повлиять на одну из самых популярных видеоигр в мире, станет ясно уже на следующей неделе. Однако очевидно одно: раздражение геймеров достигло уровня, который в Epic Games вынуждены принимать всерьез.
Не знал что аудитория Фортнайта знает слово "петиция".
Школоте придется ещё больше голодать, чтобы купить очередной паршивый скинчик, вот беда...
Пффф, можно подумать, игроки откажутся от своей любимой форточки. Поголосят немного в соцсетях и будут дальше играть как миленькие.
Ну а как вы хотели. Убыточный егс нужно же за что-то содержать
Да ниче не изменится, ёжики плакали кололись, но продолжали есть кактус. Максимальная уступка будет - бесплатный скин. Эпик геи могут себе позволить потерять тыщу человек, но продолжить доить сотни тысяч повышая цены, подавляющее большинство никуда не уйдёт и продолжит играть в этот кал