Игроки Fortnite организовывают петиции и готовят бойкот 19 марта из-за повышения цен на В-баксы

На этой неделе компания Epic Games объявила о повышении цен на внутриигровую валюту Fortnite - В-баксы. По сути, геймеров ждет классическая "шринкфляция" (уменьшение объема товара при сохранении цены) в цифровом пространстве: теперь за те же деньги игроки будут получать меньше валюты. Например, стандартная покупка на 9 долларов, которая раньше приносила 1000 В-баксов, теперь будет давать всего 800.

В своем блоге многомиллиардная студия объяснила непопулярное решение ростом операционных расходов. "Стоимость поддержки Fortnite значительно выросла, и мы поднимаем цены, чтобы покрывать счета".

В компании попытались смягчить удар, снизив стоимость Боевого пропуска с 1000 до 800 В-баксов. Однако цены на косметику в магазине предметов, судя по всему, не изменятся. Один из пользователей Reddit подсчитал, что в долгосрочной перспективе нововведения могут обойтись коллекционерам скинов в сотни лишних долларов.

Реакция сообщества не заставила себя ждать. Игроки возмущены и начинают организовывать бойкот. "Вы урезаете наши В-баксы - мы урезаем ваше финансирование", - написал один из реддиторов, создавший петицию с требованием отменить повышение цен, которая уже собрала более 1000 подписей.

Пытаясь успокоить фанатов, представители Epic вышли на прямые диалоги в соцсетях, пообещав "кое-что интересное" в обновлении на следующей неделе. Однако игроков это пока не убедило. В соцсетях набирает популярность призыв к масштабному бойкоту 19 марта - в день, когда новые цены вступят в силу. "Наша цель: снизить количество игроков в первый день нового сезона", - гласит основной лозунг протестующих.

Покажет ли бойкот результат и удастся ли разрозненным усилиям сообщества повлиять на одну из самых популярных видеоигр в мире, станет ясно уже на следующей неделе. Однако очевидно одно: раздражение геймеров достигло уровня, который в Epic Games вынуждены принимать всерьез.