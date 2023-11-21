Игроки Fortnite требуют возврата средств за косметику с возрастным ограничением

Введение новых возрастных ограничений для островов творческого режима повлекло за собой ограничения и на косметические предметы. И многие игроки в недоумении от такого решения и считают это обновление “худшим в истории”. У большинства игроков за эти годы набралось больше сотни, а то и тысячи косметических предметов, а теперь разработчики им запрещают носить их любимые скины на некоторых островах.

Возрастные ограничение для королевской битвы остались прежними – 12+, а вот некоторые острова творческого режима стали 6+, а то и все 0+. Очень странное решение для игры, которая никак не контролирует возраст игрока. Из-за новых рамок теперь не вся косметика будет доступна на подобных “детских” островах. Под суровую руку цензуры попали скины и косметика, содержащая оружие, патроны, гранаты и всякие чудовищные скины, способные травмировать неокрепшие умы школьников. Но все бы ничего, если бы тот же Мяускул не получил ограничения в 6+ из-за своих пистолетов, а Майкл Майерс остался в рамках 0+. Признайтесь, кто из вас не мечтал в 0 лет попрыгать по цветным плиткам в роли серийного убийцы?

Игроки также выразили недоумение из-за того, что и на музыку для лобби, и даже на экраны загрузки были наложены ограничения. Ведь эти элементы игры видны только конкретному игроку, и нет необходимости запрещать их на островах с возрастным ограничением. Разработчики дошли даже до того, что изменили главный экран загрузки сезона, убрав из него все оружие, чтобы соответствовать большей аудитории.

Сообщество игры крайне негативно отреагировало на подобные изменения. Многие просили вернуть средства за косметику с рейтингом, а кто-то и вовсе требовал отмены возрастных ограничений. Разработчики же сказали, что все наладится в течение следующего года.