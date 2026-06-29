Игроки Fortnite заметили физику покачивания попы у женских персонажей - Epic удалила эту функцию из игры еще 8 лет назад

По-настоящему неожиданная «находка» в Fortnite стала одной из самых обсуждаемых тем на этих выходных. Игроки и датамайнеры обратили внимание на любопытную деталь в свежих обновлениях популярной королевской битвы. Как оказалось, у некоторых новых женских персонажей и скинов отчетливо заработала реалистичная физика движения мягких тканей в зоне ягодиц. Изменения наглядно демонстрируются не только в геймплее при беге или выполнении эмоций, но и подтверждаются визуализацией технического скелета модели со встроенными «костями» деформации.

Эта деталь не вызвала бы такого резонанса, если бы у этой функции не было своей истории. Еще в 2018 году Epic Games оказалась в эпицентре скандала — тогда при добавлении в игру анимаций для одной из героинь случайно активировалась физика груди. В тот раз представители студии поспешили принести публичные извинения, назвав появление «физики» неловкой ошибкой и заявив, что подобный контент выглядит «неуместно и постыдно» для их проекта. Ошибку немедленно «запатчили».

Похоже, что в 2026 году взгляды разработчиков изменились. Возвращение пикантных физических параметров у моделей стало поводом для иронии со стороны геймеров. Социальные сети наводнили ехидные комментарии: пользователи уверены, что внезапная толерантность к физике тел — это реакция на изменение игровых трендов и спад аудитории Fortnite.

- Поразительно, как вещи внезапно перестают быть "постыдными", когда ваши продажи начинают стремительно падать.



- В 2018 году они называли это ошибкой, а в 2022 тихо переделали скелеты моделей под будущую физику. Восемь лет они притворялись, что не хотят этого в своей игре, держа запасной вариант на черный день.



- Когда прибыль иссякает, личные принципы и политкорректность летят в окно. Игровая индустрия исцеляется, а инвесторы довольны.

Официальных комментариев от Epic Games относительно внедрения такой "физики" пока не поступало, но убирать эту механику разработчики тоже не спешат. Тем временем некоторые геймеры жалуются на блокировки, когда они слишком активно обсуждают эту "особенность" во внутриигровом текстовом чате...