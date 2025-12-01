Игроки в Fortnite обвиняют разработчиков в использовании изображений, созданных искусственным интеллектом

Сразу после того, как Тим Суини раскритиковал Steam за требование к играм указывать, что в них используется ИИ.
После завершения мини-сезона, посвящённого «Симпсонам», в Fortnite стартовала 7-я глава, включающая коллаборацию с фильмом «Убить Билла» и цензурированную версию «Pussy Wagon». Однако внимание игроков привлекли не эти нововведения. Их возмущение вызвали изображения, которые, по их мнению, были сгенерированы искусственным интеллектом.
Неопровержимым доказательством является плакат с изображением йети, отдыхающего в гамаке, ноги которого свисают с края и на которых явно девять пальцев. Спустя столько времени ИИ-искусство всё ещё испытывает трудности с изображением рук и ног.
Другие рекламные щиты и картины критикуют за размытость, характерную для многих произведений искусства, созданных искусственным интеллектом, а изображение Марти Макфлая из «Назад в будущее» в стиле аниме настолько похоже на подделки под студию Ghibli, созданные искусственным интеллектом, которые на короткое время стали любимцами интернета, что на него тоже смотрят косо.
«Насколько я помню, спрей Марти МакФлая входит в боевой пропуск, так что вы за него платите», — говорит один из пользователей форума. «Между этим иследующим сезоном, который, по слухам, будет посвящён Гарри Поттеру, я завязываю с этой игрой».
Недавние комментарии Суини о предполагаемой неизбежности использования ИИ во всех аспектах разработки игр привлекли к нему внимание на Reddit. «настоящий вопрос, который, как я удивлён, никто не задал Суини», — пишет один из пользователей, — «если ИИ может выполнять большую часть тяжёлой работы, почему бы нам просто не заменить его самого на ИИ?»
Корпорации понимают только язык денег. Если использование ИИ никак не сказывается на прибыли, то его применинени оправдано. Единственное действие которое могут сделать игроки, это перестать играть, но так никто этого делать не будет, особенно в Фортнайт, Эпики могут делать всё что угодно.
Перестать играть из за того что на какой то картинке у персонажа 9 пальцев? И это ещё вглядываться надо.
ну использовали и что дальше то?
как в такое г08но можно вообще играть?..((
ну играют же как-то, значит можно. попробуй узнаешь)) вдруг понравится?))
А давайте к ТРАВЕ еще прие...бемся , ну то что она не достаточно ЗЕЛЕНАЯ -_- во делать не хрен видимо.
Не та игра где нужно рассматривать текстуры, это же не the last of ass 2
Lust of ass
Звучит как название порно игры :-)
Ну и что, что у Йетти 9 пальцев, можно подумать он живого Йетти каждый день видит и пальцы пересчитывает. А может он мутант у людей порой по 31 палец на ногах встречается, а то Йетти. Ничего плохого не вижу в том что там даже ИИ использовался для каких то вскрытых плакатов на стене в какой то всратой игре (зачем тратить время на эти плакаты кто их там разглядывает).
Ну и что? это очередное нытье всех тех недохудожников, которые в шараге учились, в то время как сейчас всякий мимокрокодил вроде меня или васи может за пару секунд сгенерить в нейросети красивую телку или пейзаж уровня леонардо ди каприо. нейросетки это будущее, пора уже смириться и перестать бомбить