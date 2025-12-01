Игроки в Fortnite обвиняют разработчиков в использовании изображений, созданных искусственным интеллектом

Сразу после того, как Тим Суини раскритиковал Steam за требование к играм указывать, что в них используется ИИ.

После завершения мини-сезона, посвящённого «Симпсонам», в Fortnite стартовала 7-я глава, включающая коллаборацию с фильмом «Убить Билла» и цензурированную версию «Pussy Wagon». Однако внимание игроков привлекли не эти нововведения. Их возмущение вызвали изображения, которые, по их мнению, были сгенерированы искусственным интеллектом.

Неопровержимым доказательством является плакат с изображением йети, отдыхающего в гамаке, ноги которого свисают с края и на которых явно девять пальцев. Спустя столько времени ИИ-искусство всё ещё испытывает трудности с изображением рук и ног.

Другие рекламные щиты и картины критикуют за размытость, характерную для многих произведений искусства, созданных искусственным интеллектом, а изображение Марти Макфлая из «Назад в будущее» в стиле аниме настолько похоже на подделки под студию Ghibli, созданные искусственным интеллектом, которые на короткое время стали любимцами интернета, что на него тоже смотрят косо.

«Насколько я помню, спрей Марти МакФлая входит в боевой пропуск, так что вы за него платите», — говорит один из пользователей форума. «Между этим иследующим сезоном, который, по слухам, будет посвящён Гарри Поттеру, я завязываю с этой игрой».

Недавние комментарии Суини о предполагаемой неизбежности использования ИИ во всех аспектах разработки игр привлекли к нему внимание на Reddit. «настоящий вопрос, который, как я удивлён, никто не задал Суини», — пишет один из пользователей, — «если ИИ может выполнять большую часть тяжёлой работы, почему бы нам просто не заменить его самого на ИИ?»