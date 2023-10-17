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Fortnite 25.07.2017
6.3 732 оценки

Игроки в ярости от нового интерфейса в Fortnite

Solstice
Новости

Недавнее обновление вызвало бурю эмоций. Новое оружие, скины, конфеты и испытания с бесплатными наградами – именно этого все и ждали. А вот к чему никто не был готов, так это к новому интерфейсу.

Последним громким изменением в игровом интерфейсе можно считать обновления шкафчика. Да, сначала было непривычно, да и сейчас не прям удобно, но многие уже привыкли. Да и в шкафчик многие заглядывают не так часто, играя в одном любимом скине. Но то, что случилось с интерфейсом игры, просто непростительно.

Датамайнеры перед обновлением находили в файлах игры новый интерфейс магазина предметов, он должен был облегчить навигацию и визуально облегчить магазин. А в итоге мы получили изменение всего, кроме обещанного магазина. Новый интерфейс стал более обтекаемым, минималистичным… мобильным. Удаление дополнительных кнопок навигации и их классического прямоугольного вида вызвало волну негодования в сообществе игры.

Многие игроки сравнили новый интерфейс со стриминговыми платформами и сказали, что фортнайт стал похож на свою “дешевою” мобильную подделку. Может, разработчики и пытались упростить навигацию, но стало только хуже и запутаннее. А пока фанаты пытаются вразумить разработчиков вернуть старый интерфейс, нам остается только надеяться.

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-6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Wing42
фортнайт стал похож на свою “дешевою” мобильную подделку.

Но ведь по сути она таковой и является, разве нет?

5
Agent Qracle

Оо, геймеры В ЯРОСТИ!

1
JustA_NiceGuy

Интерфейс стал более собранным, но непривычным.

0
Инспектор всея Руси

Я года 2 не заходил в игру, но когда зашел (еще до изменения интерфейса) я потерялся, куда нажимать, как запустить хоть чтото

0
I love my computer

О бозе неееет

0
sentura3

Хз, кому как, а мне всё равно на интерфейс... Типа это игра не про интерфейс, это же королевская битва со своими механиками... Я вижу эти менюшки раз в день, перед тем как запустить матчи, какая мне разницу куда тыкать? Придрались просто бестолковые бестолочи, которым красота менюшки важнее игры

-1
Wolfenstein

они в ярости от того что уже не могут вид делать что им нравиццо в какой трышокал они играют а признать это не могут

-7