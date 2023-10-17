Игроки в ярости от нового интерфейса в Fortnite

Недавнее обновление вызвало бурю эмоций. Новое оружие, скины, конфеты и испытания с бесплатными наградами – именно этого все и ждали. А вот к чему никто не был готов, так это к новому интерфейсу.
Последним громким изменением в игровом интерфейсе можно считать обновления шкафчика. Да, сначала было непривычно, да и сейчас не прям удобно, но многие уже привыкли. Да и в шкафчик многие заглядывают не так часто, играя в одном любимом скине. Но то, что случилось с интерфейсом игры, просто непростительно.
Датамайнеры перед обновлением находили в файлах игры новый интерфейс магазина предметов, он должен был облегчить навигацию и визуально облегчить магазин. А в итоге мы получили изменение всего, кроме обещанного магазина. Новый интерфейс стал более обтекаемым, минималистичным… мобильным. Удаление дополнительных кнопок навигации и их классического прямоугольного вида вызвало волну негодования в сообществе игры.
Многие игроки сравнили новый интерфейс со стриминговыми платформами и сказали, что фортнайт стал похож на свою “дешевою” мобильную подделку. Может, разработчики и пытались упростить навигацию, но стало только хуже и запутаннее. А пока фанаты пытаются вразумить разработчиков вернуть старый интерфейс, нам остается только надеяться.
Но ведь по сути она таковой и является, разве нет?
Оо, геймеры В ЯРОСТИ!
Интерфейс стал более собранным, но непривычным.
Я года 2 не заходил в игру, но когда зашел (еще до изменения интерфейса) я потерялся, куда нажимать, как запустить хоть чтото
О бозе неееет
Хз, кому как, а мне всё равно на интерфейс... Типа это игра не про интерфейс, это же королевская битва со своими механиками... Я вижу эти менюшки раз в день, перед тем как запустить матчи, какая мне разницу куда тыкать? Придрались просто бестолковые бестолочи, которым красота менюшки важнее игры
они в ярости от того что уже не могут вид делать что им нравиццо в какой трышокал они играют а признать это не могут