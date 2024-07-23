Илон Маск и Cybertruck довели некоторых разработчиков из Epic Games до истерики

Сегодня Fortnite получила обновление 30.30, вместе с которым в игру добавили электромобиль-пикап Cybertruck от компании Tesla, но как оказалось, не все разработчики из Epic Games были довольны таким решением студии.
Кайл Винн, продюсер режима Fortnite Festival, крайне эмоционально отреагировал на добавление машины в игру, заявив, что она выглядит чертовски глупо. Кроме того, Винн оскорбил генерального директора Tesla, Илона Маска:
Напоминаю, что:
1. Голосование с помощью вашего кошелька работает, а настроения в социальных сетях являются ощутимым фактором.
2. Компании состоят из множества разных людей со своим уникальным мнением.
3. Этот грузовик выглядит чертовски глупо, а генеральный директор этой компании — кусок д****а.
Другой разработчик из Epic Games так же выразил своё недовольство (и уже ограничил доступ к своему аккаунту в соцсетях):
Напоминаю, что мнение принадлежит мне и только мне. Уничтожить на месте [эмодзи со средним пальцем].
Некоторые пользователи уже заявили, что действительно решили прислушаться к Винну и собираются проголосовать своим кошельком...за покупку Cybertruck, выразив таким образом поддержку Илону Маску.
Этот "демократ" из США порвался - несите следующего.
Порвался и пошел работать дальше на злого капиталиста))) Причем еще советы кому-то раздает про деньги)))
Разрабы либо не понимают что эта машина - мем и хорошая реклама, либо они лгбт активисты выступающие против Трампа которого Маск недавно поддержал словом и баблом. В любом случае разрабы заслужили то что к ним прилетит.
Именно в этом и дело)))
Ну дизайн машины реально так себе.
Благодаря дизайну, и фейлам с битыми стёклами и ржавчиной, машина настолько популярна.
Так трясутся вообще не из-за дизайна, гений
:)
Жесть их там трясет от республиканца-Маска и то, что он решил перевезти Теслу из их ЛГБТфорнии в Техас) // Иван Ростовский
гомики злятся
лол у самих не игра а кусок гвна трешового в котором своего ничего нет а есть одни боты и плохо стыренный контент с багами а они еще там тявкают на Илона чета 🤣🪤за шкиряк в суд конторку с левыми нубасиками скамерами разрабами 🏴☠️🪤