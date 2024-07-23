Илон Маск и Cybertruck довели некоторых разработчиков из Epic Games до истерики

Сегодня Fortnite получила обновление 30.30, вместе с которым в игру добавили электромобиль-пикап Cybertruck от компании Tesla, но как оказалось, не все разработчики из Epic Games были довольны таким решением студии.

Кайл Винн, продюсер режима Fortnite Festival, крайне эмоционально отреагировал на добавление машины в игру, заявив, что она выглядит чертовски глупо. Кроме того, Винн оскорбил генерального директора Tesla, Илона Маска:

Напоминаю, что:

1. Голосование с помощью вашего кошелька работает, а настроения в социальных сетях являются ощутимым фактором.

2. Компании состоят из множества разных людей со своим уникальным мнением.

3. Этот грузовик выглядит чертовски глупо, а генеральный директор этой компании — кусок д****а.

Другой разработчик из Epic Games так же выразил своё недовольство (и уже ограничил доступ к своему аккаунту в соцсетях):

Напоминаю, что мнение принадлежит мне и только мне. Уничтожить на месте [эмодзи со средним пальцем].

Некоторые пользователи уже заявили, что действительно решили прислушаться к Винну и собираются проголосовать своим кошельком...за покупку Cybertruck, выразив таким образом поддержку Илону Маску.