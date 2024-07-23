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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 875 оценок

Илон Маск и Cybertruck довели некоторых разработчиков из Epic Games до истерики

AceTheKing
Новости

Сегодня Fortnite получила обновление 30.30, вместе с которым в игру добавили электромобиль-пикап Cybertruck от компании Tesla, но как оказалось, не все разработчики из Epic Games были довольны таким решением студии.

Кайл Винн, продюсер режима Fortnite Festival, крайне эмоционально отреагировал на добавление машины в игру, заявив, что она выглядит чертовски глупо. Кроме того, Винн оскорбил генерального директора Tesla, Илона Маска:

Напоминаю, что:
1. Голосование с помощью вашего кошелька работает, а настроения в социальных сетях являются ощутимым фактором.
2. Компании состоят из множества разных людей со своим уникальным мнением.
3. Этот грузовик выглядит чертовски глупо, а генеральный директор этой компании — кусок д****а.

Другой разработчик из Epic Games так же выразил своё недовольство (и уже ограничил доступ к своему аккаунту в соцсетях):

Напоминаю, что мнение принадлежит мне и только мне. Уничтожить на месте [эмодзи со средним пальцем].

Некоторые пользователи уже заявили, что действительно решили прислушаться к Винну и собираются проголосовать своим кошельком...за покупку Cybertruck, выразив таким образом поддержку Илону Маску.

9
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Anglerfish

Этот "демократ" из США порвался - несите следующего.

7
Трололололо XD

Порвался и пошел работать дальше на злого капиталиста))) Причем еще советы кому-то раздает про деньги)))

1
MadPyramus

Разрабы либо не понимают что эта машина - мем и хорошая реклама, либо они лгбт активисты выступающие против Трампа которого Маск недавно поддержал словом и баблом. В любом случае разрабы заслужили то что к ним прилетит.

4
Трололололо XD
либо они лгбт активисты выступающие против Трампа которого Маск недавно поддержал словом и баблом.

Именно в этом и дело)))

5
jax baron

Ну дизайн машины реально так себе.

3
MadPyramus jax baron

Благодаря дизайну, и фейлам с битыми стёклами и ржавчиной, машина настолько популярна.

1
Трололололо XD jax baron

Так трясутся вообще не из-за дизайна, гений

1
Pycckuu_XAKEP

:)

0
Пользователь ВКонтакте

Жесть их там трясет от республиканца-Маска и то, что он решил перевезти Теслу из их ЛГБТфорнии в Техас) // Иван Ростовский

-1
Лидер_Мур

гомики злятся

-1
Wolfenstein

лол у самих не игра а кусок гвна трешового в котором своего ничего нет а есть одни боты и плохо стыренный контент с багами а они еще там тявкают на Илона чета 🤣🪤за шкиряк в суд конторку с левыми нубасиками скамерами разрабами 🏴‍☠️🪤

-4