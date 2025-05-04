Империя добралась до Fortnite: начался новый сезон с Палпатином, световыми мечами и звездолётами

Позавчера, 2 мая, в Fortnite начался новый сезон «Галактическая битва», целиком посвящённый вселенной «Звёздных войн». Вокруг острова выстроились имперские звёздные разрушители, а Звезда Смерти нацелила свой суперлазер на карту. Весь этот сезон крутится вокруг противостояния Империи/Первого Ордена и Сопротивления, с соответствующими локациями и оружием.
Новые места
На карте появилось несколько тематических локаций:
- База Первого Ордена — горная крепость с пятью входами и удобной служебной шахтой для любителей незаметно проникать внутрь.
- Аванпост «Анклав» — логово контрабандистов с песчаным краулером где-то поблизости.
- База Сопротивления — подземный командный центр с истребителями «Х» под прикрытием листвы.
- Двор самурая Вейдера — бывший двор даймё, захваченный ситхом и охраняемый самураями-штурмовиками.
Световые мечи, бластеры и молнии Силы
Главная фишка сезона — световые мечи и способности Силы. Чтобы получить меч, придётся либо тренироваться с голограммами (Рей или Палпатин), либо отобрать у другого игрока, либо победить самурая Дарта Вейдера. С мечом вы сможете:
- Быстрее бегать и выше прыгать
- Не получать урон от падения
- Использовать способности Силы (но только если освоили их у голограмм)
Что касается стрелкового арсенала, теперь в игре есть много бластеров:
- Пистолет DL-44
- Пистолет-пулемёт CR-2
- Дробовики ACP и BARM-ST12
- Винтовка DLT-19
- Снайперка IQA-11
- Винтовка A280-CFE
- Тяжёлая винтовка DC-15
- Имперские бластеры E-11 и F-11
Также есть и термальный взрыватель — бросьте и бегите, пока вакуум не воспламенился.
Хромированная начальница с бластером
На базе Первого Ордена можно встретить капитана Фазму — главную по штурмовикам. Если вдруг удастся её победить, получите мифический бластер F-11D и медальон. Правда, есть нюанс — с медальоном вас будут видеть все остальные игроки на карте. И чем больше медальонов соберёте, тем точнее ваша позиция для врагов.
Звездолёты
В режиме появились управляемые звездолёты:
- Имперский истребитель СИД — одноместный корабль с мощными бластерами
- Истребитель типа «Х» — манёвренный корабль с ускорителем и лазерными пушками
Расписание обновлений
Разработчики уже расписали обновления на месяц вперёд:
- 8 мая — появятся Лея, Люк и Хан Соло, а также голограммы Мейса Винду и Дарта Мола с новыми способностями Силы
- 15 мая — добавят Чубакку, арбалеты вуки и джавский бластерный дробовик CA-87
- 22 мая — введут мандалорцев, реактивные ранцы и амбанскую снайперскую винтовку
- 29 мая — откроют доступ к управлению турболазером звёздного разрушителя
- 7 июня — финальное событие «Диверсия на Звезде Смерти» с боссом-императором
Боевой пропуск и мерч
Боевой пропуск за 1000 В-баксов даёт премиальные скины:
- Ученица Эви (выдаётся сразу при покупке)
- По Дэмерон
- Капитан команды вуки
- Император Палпатин
- Генерал Гривус (открывается через задания)
Ну и какой же сезон Star Wars без мерча? С 3 мая в магазине:
- Porsche 911 GT3 RS с декалями Дарта Вейдера, Дарта Мола и капитана Фазмы
- «Кроксы» в стиле «Звёздных войн»
В течение сезона будут добавлять ещё экипировку, включая Дарта Джа-Джа, Мейса Винду и Мандалорца.
С полным списком новинок можно ознакомиться тут.
Что это за Chihuahua в роли чубаки ?
кто-то на работе забыл закрыть сайт с хентай фуррями и пришлось оправдываться
я бы наверно смог
Вот в Fortnite очень часто много всяких ивентов интересных со скинами, а в PUBG весь азиатский мусор в виде тряпья дают и раз или в два года что то интересное только
Неужели еще кто то играет в эту шляпу...
Дети играют
Кстати игроки из России находятся уже несколько лет в пятёрке по онлайну.
*данные за 2023 год...
United States 21.10%
Russia 7.54%
Brazil 5.5%
Poland 5.4%
Mexico 3.36%
other 57.1%
https://www.demandsage.com/fortnite-statistics/
Играют все. Вообще это самый глупый миф, что игра для детей. Я с 2017 играю и повстречал людей всех возрастов) С некоторыми даже подружился. Ну а те, кто играли час или вообще ничего, так и будут балаболить, что в игре одна школота.
// Артём Савельев