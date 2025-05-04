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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 974 оценки

Империя добралась до Fortnite: начался новый сезон с Палпатином, световыми мечами и звездолётами

Lunersun Lunersun

Позавчера, 2 мая, в Fortnite начался новый сезон «Галактическая битва», целиком посвящённый вселенной «Звёздных войн». Вокруг острова выстроились имперские звёздные разрушители, а Звезда Смерти нацелила свой суперлазер на карту. Весь этот сезон крутится вокруг противостояния Империи/Первого Ордена и Сопротивления, с соответствующими локациями и оружием.

Новые места

На карте появилось несколько тематических локаций:

  • База Первого Ордена — горная крепость с пятью входами и удобной служебной шахтой для любителей незаметно проникать внутрь.
  • Аванпост «Анклав» — логово контрабандистов с песчаным краулером где-то поблизости.
  • База Сопротивления — подземный командный центр с истребителями «Х» под прикрытием листвы.
  • Двор самурая Вейдера — бывший двор даймё, захваченный ситхом и охраняемый самураями-штурмовиками.

Световые мечи, бластеры и молнии Силы

Главная фишка сезона — световые мечи и способности Силы. Чтобы получить меч, придётся либо тренироваться с голограммами (Рей или Палпатин), либо отобрать у другого игрока, либо победить самурая Дарта Вейдера. С мечом вы сможете:

  • Быстрее бегать и выше прыгать
  • Не получать урон от падения
  • Использовать способности Силы (но только если освоили их у голограмм)

Что касается стрелкового арсенала, теперь в игре есть много бластеров:

  • Пистолет DL-44
  • Пистолет-пулемёт CR-2
  • Дробовики ACP и BARM-ST12
  • Винтовка DLT-19
  • Снайперка IQA-11
  • Винтовка A280-CFE
  • Тяжёлая винтовка DC-15
  • Имперские бластеры E-11 и F-11

Также есть и термальный взрыватель — бросьте и бегите, пока вакуум не воспламенился.

Хромированная начальница с бластером

На базе Первого Ордена можно встретить капитана Фазму — главную по штурмовикам. Если вдруг удастся её победить, получите мифический бластер F-11D и медальон. Правда, есть нюанс — с медальоном вас будут видеть все остальные игроки на карте. И чем больше медальонов соберёте, тем точнее ваша позиция для врагов.

Звездолёты

В режиме появились управляемые звездолёты:

  • Имперский истребитель СИД — одноместный корабль с мощными бластерами
  • Истребитель типа «Х» — манёвренный корабль с ускорителем и лазерными пушками

Расписание обновлений

Разработчики уже расписали обновления на месяц вперёд:

  • 8 мая — появятся Лея, Люк и Хан Соло, а также голограммы Мейса Винду и Дарта Мола с новыми способностями Силы
  • 15 мая — добавят Чубакку, арбалеты вуки и джавский бластерный дробовик CA-87
  • 22 мая — введут мандалорцев, реактивные ранцы и амбанскую снайперскую винтовку
  • 29 мая — откроют доступ к управлению турболазером звёздного разрушителя
  • 7 июня — финальное событие «Диверсия на Звезде Смерти» с боссом-императором

Боевой пропуск и мерч

Боевой пропуск за 1000 В-баксов даёт премиальные скины:

  • Ученица Эви (выдаётся сразу при покупке)
  • По Дэмерон
  • Капитан команды вуки
  • Император Палпатин
  • Генерал Гривус (открывается через задания)

Ну и какой же сезон Star Wars без мерча? С 3 мая в магазине:

  • Porsche 911 GT3 RS с декалями Дарта Вейдера, Дарта Мола и капитана Фазмы
  • «Кроксы» в стиле «Звёздных войн»

В течение сезона будут добавлять ещё экипировку, включая Дарта Джа-Джа, Мейса Винду и Мандалорца.

С полным списком новинок можно ознакомиться тут.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Max Rolens

Что это за Chihuahua в роли чубаки ?

6
AGS37

кто-то на работе забыл закрыть сайт с хентай фуррями и пришлось оправдываться

2
Александр Гоголев

я бы наверно смог

Snake2105

Вот в Fortnite очень часто много всяких ивентов интересных со скинами, а в PUBG весь азиатский мусор в виде тряпья дают и раз или в два года что то интересное только

2
HubertJFarnsworth

Неужели еще кто то играет в эту шляпу...

1
Snake2105

Дети играют

Axel Denisenko

Кстати игроки из России находятся уже несколько лет в пятёрке по онлайну.

*данные за 2023 год...

United States 21.10%

Russia 7.54%

Brazil 5.5%

Poland 5.4%

Mexico 3.36%

other 57.1%

https://www.demandsage.com/fortnite-statistics/

JustA_NiceGuy Snake2105

Играют все. Вообще это самый глупый миф, что игра для детей. Я с 2017 играю и повстречал людей всех возрастов) С некоторыми даже подружился. Ну а те, кто играли час или вообще ничего, так и будут балаболить, что в игре одна школота.

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// Артём Савельев