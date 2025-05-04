Империя добралась до Fortnite: начался новый сезон с Палпатином, световыми мечами и звездолётами

Позавчера, 2 мая, в Fortnite начался новый сезон «Галактическая битва», целиком посвящённый вселенной «Звёздных войн». Вокруг острова выстроились имперские звёздные разрушители, а Звезда Смерти нацелила свой суперлазер на карту. Весь этот сезон крутится вокруг противостояния Империи/Первого Ордена и Сопротивления, с соответствующими локациями и оружием.

Новые места

На карте появилось несколько тематических локаций:

База Первого Ордена — горная крепость с пятью входами и удобной служебной шахтой для любителей незаметно проникать внутрь.

Аванпост «Анклав» — логово контрабандистов с песчаным краулером где-то поблизости.

База Сопротивления — подземный командный центр с истребителями «Х» под прикрытием листвы.

Двор самурая Вейдера — бывший двор даймё, захваченный ситхом и охраняемый самураями-штурмовиками.

Световые мечи, бластеры и молнии Силы

Главная фишка сезона — световые мечи и способности Силы. Чтобы получить меч, придётся либо тренироваться с голограммами (Рей или Палпатин), либо отобрать у другого игрока, либо победить самурая Дарта Вейдера. С мечом вы сможете:

Быстрее бегать и выше прыгать

Не получать урон от падения

Использовать способности Силы (но только если освоили их у голограмм)

Что касается стрелкового арсенала, теперь в игре есть много бластеров:

Пистолет DL-44

Пистолет-пулемёт CR-2

Дробовики ACP и BARM-ST12

Винтовка DLT-19

Снайперка IQA-11

Винтовка A280-CFE

Тяжёлая винтовка DC-15

Имперские бластеры E-11 и F-11

Также есть и термальный взрыватель — бросьте и бегите, пока вакуум не воспламенился.

Хромированная начальница с бластером

На базе Первого Ордена можно встретить капитана Фазму — главную по штурмовикам. Если вдруг удастся её победить, получите мифический бластер F-11D и медальон. Правда, есть нюанс — с медальоном вас будут видеть все остальные игроки на карте. И чем больше медальонов соберёте, тем точнее ваша позиция для врагов.

Звездолёты

В режиме появились управляемые звездолёты:

Имперский истребитель СИД — одноместный корабль с мощными бластерами

Истребитель типа «Х» — манёвренный корабль с ускорителем и лазерными пушками

Расписание обновлений

Разработчики уже расписали обновления на месяц вперёд:

8 мая — появятся Лея, Люк и Хан Соло, а также голограммы Мейса Винду и Дарта Мола с новыми способностями Силы

15 мая — добавят Чубакку, арбалеты вуки и джавский бластерный дробовик CA-87

22 мая — введут мандалорцев, реактивные ранцы и амбанскую снайперскую винтовку

29 мая — откроют доступ к управлению турболазером звёздного разрушителя

7 июня — финальное событие «Диверсия на Звезде Смерти» с боссом-императором

Боевой пропуск и мерч

Боевой пропуск за 1000 В-баксов даёт премиальные скины:

Ученица Эви (выдаётся сразу при покупке)

По Дэмерон

Капитан команды вуки

Император Палпатин

Генерал Гривус (открывается через задания)

Ну и какой же сезон Star Wars без мерча? С 3 мая в магазине:

Porsche 911 GT3 RS с декалями Дарта Вейдера, Дарта Мола и капитана Фазмы

«Кроксы» в стиле «Звёздных войн»

В течение сезона будут добавлять ещё экипировку, включая Дарта Джа-Джа, Мейса Винду и Мандалорца.

С полным списком новинок можно ознакомиться тут.