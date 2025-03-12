ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 956 оценок

Индиана Джонс и Чубакка теперь могут носить "кроксы" - в магазине Fortnite появилась новая обувь

Lunersun
Новости

В магазине Fortnite появился новый аксессуар — знаменитые Crocs. На выбор представлено четыре модели: две по цене 1000 В-баксов и две за 800. Модели подороже позволяют снимать и добавлять наклейки, а также переключать положение задней лямки между «спортивным» и «расслабленным» режимами.

Игровое сообщество, понятное дело, быстро отреагировало на новинку. Игроки начали массово покупать «кроксы» и надевать их на самых разных персонажей — от Палача Рока и Индианы Джонса до недавно добавленных Годзиллы и Конга.

+ ещё 1 картинка
-7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
NFiria

Вопросы к разрабам отсутствуют, вопрос к тем го#ноедам, которые это жрут...НА@УЯ?

4
Patrick Jones

играют на опережение, чтоб габен первым не добавил такую "косметику" в кс2

3
Даздрасен Дыклоп

Ыбать, что только не впаривают малолетним длбам и ыбанутым скуфам. Все помои сожрут.

3
Пользователь ВКонтакте

Дачные шлепки 😂😂 // Артём Савельев

2
Unicorling

Это пeздец

2
Fatcannabis

Колхозный стиль

2
MNM 1985

Счастье то какое (нет) галоши подвезли

1
Kamishini1993

В чем прикол то, почему везде пишут об этом

0
Пользователь ВКонтакте

Они по цене в рублях дешевле или дороже реальных?🌝 // Alex Smith

0
Пользователь ВКонтакте

Реальные оригиналы 5000р // Виктор Бучинский

0
AndralStormborn

Выглядит как обувь для лохов и пенсионеров-дачников

0
AlexFoRestor

Только сами кроксы носить в 25 году - стрём, да и в прошлом уже так было

-4
Fatcannabis

Колхозники так ходят в городах

1