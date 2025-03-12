Индиана Джонс и Чубакка теперь могут носить "кроксы" - в магазине Fortnite появилась новая обувь

В магазине Fortnite появился новый аксессуар — знаменитые Crocs. На выбор представлено четыре модели: две по цене 1000 В-баксов и две за 800. Модели подороже позволяют снимать и добавлять наклейки, а также переключать положение задней лямки между «спортивным» и «расслабленным» режимами.
Игровое сообщество, понятное дело, быстро отреагировало на новинку. Игроки начали массово покупать «кроксы» и надевать их на самых разных персонажей — от Палача Рока и Индианы Джонса до недавно добавленных Годзиллы и Конга.
Вопросы к разрабам отсутствуют, вопрос к тем го#ноедам, которые это жрут...НА@УЯ?
играют на опережение, чтоб габен первым не добавил такую "косметику" в кс2
Ыбать, что только не впаривают малолетним длбам и ыбанутым скуфам. Все помои сожрут.
Дачные шлепки 😂😂 // Артём Савельев
Это пeздец
Колхозный стиль
Счастье то какое (нет) галоши подвезли
В чем прикол то, почему везде пишут об этом
Они по цене в рублях дешевле или дороже реальных?🌝 // Alex Smith
Реальные оригиналы 5000р // Виктор Бучинский
Выглядит как обувь для лохов и пенсионеров-дачников
Только сами кроксы носить в 25 году - стрём, да и в прошлом уже так было
Колхозники так ходят в городах