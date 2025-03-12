Индиана Джонс и Чубакка теперь могут носить "кроксы" - в магазине Fortnite появилась новая обувь

В магазине Fortnite появился новый аксессуар — знаменитые Crocs. На выбор представлено четыре модели: две по цене 1000 В-баксов и две за 800. Модели подороже позволяют снимать и добавлять наклейки, а также переключать положение задней лямки между «спортивным» и «расслабленным» режимами.

Игровое сообщество, понятное дело, быстро отреагировало на новинку. Игроки начали массово покупать «кроксы» и надевать их на самых разных персонажей — от Палача Рока и Индианы Джонса до недавно добавленных Годзиллы и Конга.