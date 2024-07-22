Инсайдер поделился подробностями о предстоящей шестой главе Fortnite

Известный инсайдер Hypex поделился интересными подробностями о предстоящей шестой главе Fortnite, которая выйдет 1 декабря. Одной из главных новинок станет новая механика передвижения «ничком», позволяющая игрокам ползать по траве и за укрытиями. Это добавит новый уровень тактической глубины в игру, позволяя скрываться от врагов и минимизировать риск быть замеченным.

Кроме того, планируется внедрение механики раскачивания, детали которой пока неизвестны – возможно, это будет раскачивание на трубе или верёвке. Также Hypex сообщил о возможных новых режимах, содержание которых не уточняется, и о теме с парящими островами. Поддержка питомцев из творческого режима также находится на обсуждении.

Важно отметить, что глава Epic Games уже упоминал о технической возможности поддержки лобби из 200 человек, что добавляет интереса к будущим обновлениям. Несмотря на эти нагнетания, для получения более точной информации стоит ждать официальных заявлений от разработчиков.