Из "Офиса" прямо в королевскую битву: Майкл Скотт и Дуайт Шрут ворвались в Fortnite

Epic Games продолжает расширять список неожиданных кроссоверов в Fortnite и на этот раз обратилась к культовому сериалу «Офис». В королевскую битву официально добавили облики Майкла Скотта и Дуайта Шрута — одних из самых узнаваемых персонажей шоу. Скины доступны в магазине предметов: каждого героя можно приобрести отдельно за 1500 V-баксов или взять полный набор за 3000 V-баксов.

В состав бандла вошли не только стандартные, но и LEGO-версии персонажей, а также целая подборка тематических предметов. Среди них — кружка «Лучший босс в мире», мегастол, метлокол, премия «Данди», салфеточные ботинки Кевина, учебный манекен и фирменная танцевальная эмоция «Скарн», отсылающая к одному из самых неловких моментов сериала.

Fortnite уже не впервые экспериментирует с поп-культурными коллаборациями. В конце 2025 года в игру добавили облик Ким Кардашьян, который быстро стал самым популярным — им пользовались почти три миллиона игроков, особенно активно выбирая версию в обтягивающем наряде.