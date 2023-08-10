Изменения системы захвата точек в Fortnite вызвали позитивную реакцию игроков

Недавние изменения в "Королевской битве" Fortnite получили немало положительных отзывов о самих пользователей. Эти обновления затронули карту четвертой главы третьего сезона и коснулись скорости захвата точек. После внедрения патча игроки активно обсуждают этот момент в социальных сетях.
Система захвата точек была добавлена в Fortnite еще в во время первого сезона четвертой главы, предоставив игрокам новый способ получения полезной добычи на острове. Однако некоторые остались недовольны временем, которое приходилось тратить на захват точек, так как это мешало эффективно использовать данную фичу, из-за чего она использовалась нечасто.
Компания Epic Games наконец-таки отреагировала на обратную связь и выпустила обновление, сокращающее время захвата точек. Теперь скорость завоевания напрямую зависит от количества игроков, участвующих в захвате. Пользователям понравились эти изменения, так как обновленная система делает геймплей более динамичным и дает возможность быстро получить заветный лут, дабы отправиться сражаться.