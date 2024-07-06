Капитан Джек Воробей, Капитан Барбосса, Дейви Джонс и Элизабет Суонн появятся в Fortnite 19 июля

Планы Epic Games остаются непоколебимы, и в Fortnite появляются скины главных героев франшизы “Пираты Карибского моря”: экипировки Капитана Джека Воробья, Капитана Барбоссы, Дейви Джонса и Элизабет Суонн. Эта четверка любимых героев появится в игре уже 19 июля.
Сливы скинов последнего обновления фортнайт открыли экипировки коллаборации с “Пиратами Карибского моря”. Из далеких вод к нам в фортнайт приплыли: Капитан Джей Воробей, Капитан Барбосса, Элизабет Суонн и Дейви Джонс.
Несмотря на явные усилия разработчиков, скины едва ли походят на актеров: все лица какие-то пластилиновые и ничуть не выразительные. Но кого это остановит от покупки? Думаю, что никого.
Элизабет Свон, Барбосса и Дейви Джонс появятся в магазине по отдельности, а вот Капитан Джек Воробей войдет в мини-пропуск за 1000 В-баксов.
При покупке этого пропуска вы сразу получите скин Капитана, а все остальные награды нужно заработать. И бесплатная, и платная шкалы привлекают своими предметами, так что на абордаж (первая полоса – бесплатные, вторая – платные награды).
Вместе со скинами в игре появятся пиратские пушки, бретер, корабль в бутылке и карты сокровищ. Также обновится центральное озеро острова – на нем появится Капитан Барбосса и пиратский корабль.
Скины, мини-пропуск, предметы и локация станут доступны в фортнайт 19 июля.