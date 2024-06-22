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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 871 оценка

Капитан Джек Воробей прибыл в Fortnite

Adbraxas
Новости
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Тематический Боевой Пропуск «Проклятый рейс» будет доступен до 6 августа!

Выполняйте квесты, чтобы заработать очки проклятия, золотые монеты и фрагменты карт, чтобы получить известность среди пиратов!

Так, игроки смогут разблокировать:

  • Скин «Джек Воробей»
  • Рюкзак «Компас Джека»
  • Эмоция «Бег Джека Воробья»
  • Кирка «Меч Джека Воробья»
  • Значок «Пиратская улыбка»
  • Эмоция «Баночка с землицей»
  • Костюм «Проклятый Джек Воробей»
  • Значок баннера
+ ещё 1 картинка

Данный дельтаплан можно будет получить бесплатно, выполнив все испытания Пиратов Карибского моря во время коллаборации.

Дельтаплан
Дельтаплан
-14
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Dictat92

КАПИТАН Джек Воробей!

7
LordAscarot

Капитан(!) Джек Воробей!

4
RoboB

Лего фигурки на скриншотах - это для чего? я не в теме.

1
Пользователь ВКонтакте

Для Лего режима // Андрей Абрамов

1
Agent Qracle

Не Джек Воробей, а КАПИТАН Джек Воробей

1
J Jonah Jameson

Кто последний в очереди на шутку " КАПИТАН Джек воробей! " ?

1
Кей Овальд

Помянем этого добряка.

0
J Jonah Jameson

Персонаж теперь хуже стал?

-3
Rorschach93

ужас, последняя норм игра с ним это Лего пираты Карибского моря, а до этого на краю света на х360 или пс3

0
decimotercero

Бедолага. Очередной замученный образ.

0
JohnTornton

и даже это не заставит меня туда зайти

0