Коллаб Fortnite и Fall Guys: в королевской битве появится мини-игра с полосой препятствий

По слухам из источника в Reddit, в ближайшем будущем в Fortnite появится мини-игра в коллаборации с Fall Guys. Авторы утечки утверждают, что в режиме королевской битвы игроки смогут пройти тематическую полосу препятствий. Чтобы добраться до неё, нужно будет прийти в определённую точку карты и телепортироваться. На полосе препятствий будут чекпоинты, квесты и призы.
Датамайнеры нашли изображение с именем "Pegwins". Ожидается, что это дропы, которые будут постоянно бегать. Предположительно, этот файл подготовлен как раз для коллаба. Точной даты появления мини-игры у авторов слуха нет.
а когда тим свин добавит себя в фортнайт?
просто поставил бы ларек посреди карты, в котором он пытается продать игры, но никто не покупает
В марте ожидается. На офф сайте сотрудник написал, что в редакторе UEFN будет летом...