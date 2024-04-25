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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 849 оценок

Коллаб Fortnite и Fall Guys: в королевской битве появится мини-игра с полосой препятствий

Fima03
Новости

По слухам из источника в Reddit, в ближайшем будущем в Fortnite появится мини-игра в коллаборации с Fall Guys. Авторы утечки утверждают, что в режиме королевской битвы игроки смогут пройти тематическую полосу препятствий. Чтобы добраться до неё, нужно будет прийти в определённую точку карты и телепортироваться. На полосе препятствий будут чекпоинты, квесты и призы.

Датамайнеры нашли изображение с именем "Pegwins". Ожидается, что это дропы, которые будут постоянно бегать. Предположительно, этот файл подготовлен как раз для коллаба. Точной даты появления мини-игры у авторов слуха нет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JohnTornton

а когда тим свин добавит себя в фортнайт?
просто поставил бы ларек посреди карты, в котором он пытается продать игры, но никто не покупает

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Axel Denisenko

В марте ожидается. На офф сайте сотрудник написал, что в редакторе UEFN будет летом...

The Fall Guys Beans are getting ready for their UEFN debut and will make their appearance in Summer 2024.
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