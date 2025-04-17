Коллаборация с Arcane не вернется в Fortnite в ближайшее время, сообщили Riot Games

Сооснователь Riot Games, Марк Меррилл, сообщил, что скины персонажей Arcane — Джинкс и Вай — скорее всего, не вернутся в Fortnite в ближайшее время.

Хотя он поблагодарил Форнайт за партнёрство, он отметил, что между Epic Games и Riot не удалось найти «консенсус» для возвращения этих скинов, и они вряд ли появятся в ближайшем будущем.

В качестве ответа всем игрокам, которые спрашивали нас о статусе скинов Arcane, хочу дать вам обновленную информацию. Вернемся в 2021 год: тогда мы впервые обьеденились с Epic, что бы добавить скины Джинкс и Ви в Fortnite. Это был для нас новый тип коллаборации, и надеялись, что это сделает запуск сезона по настоящему особенным.



С тех пор Fortnite сильно изменился - появились новые события и коллаборации, и мы не раз обсуждали с Epic возможные варианты. Они были отличными партнерами, но нам так и не удалось найти походящего способа вернуть скины Arcane. К сожалению, в обозримом будещем этого не произойдет. Мы знает, как сильно вы их любите, и искренне ценим вашу поддержку и усилия, что бы они вернулись. Ели что-то измениться, мы сразу же сообщим вам!

Многие фанаты ожидали их возвращения с запуском второго сезона Arcane, но, похоже, этого не произойдёт. Меррилл добавил, что сообщит, если ситуация переменится.