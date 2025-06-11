Коллаборация Сон Хын Мина с Fortnite: южнокорейская футбольная звезда появится в Королевской битве

Мировой гигант игровой индустрии Epic Games объединится с южнокорейской футбольной иконой Сон Хын Мином в одной из следующих коллабораций, направленной на восстановление популярности Fortnite на корейском рынке. Об этом было объявлено во время пресс-конференции Epic Games Korea в отеле Andaz в районе Каннам, Сеул.

По данным издания Yonhap News, специальный набор в Fortnite, посвященный капитану "Тоттенгем Хотспур", выйдет 21 июня 2025 года. В комплект войдут образ Сон Хын Мина, его фирменная эмоция “Snapshot” (основанная на его знаменитом праздновании голов) и другие тематические предметы.

Несмотря на то, что Fortnite имеет более 500 миллионов пользователей по всему миру, заинтересованность игроков в Южной Корее остается низкой. Генеральный директор Epic Games Korea Пак Сон Чхоль признал трудности во время мероприятия, назвав Fortnite "больным пальцем" на корейском рынке. Он подчеркнул новый подход компании, который предусматривает интеграцию элементов корейской культуры, в частности кей-попа и футбола, для повышения локального интереса.

Это уже второе появление Сон Хын Мина в крупной видеоигровой коллаборации — в 2021 году он был представлен в PUBG: Battlegrounds. Однако это будет его первый опыт в мире Fortnite, который славится громкими коллаборациями со спортсменами, артистами и попкультурными звездами.

Сотрудничество с Сон Хын Мином является частью более широкой культурной стратегии Epic Games Korea. Компания также анонсировала новый контент в игре с музыкой от артистов HYBE, таких как Чонгук и Чимин из BTS, а также ENHYPEN и ILLIT. Кроме того, готовятся тематические материалы по мотивам Игры в кальмара и новый режим от первого лица Fortnite Ballistic.

Несмотря на громкую презентацию, Epic Games пока официально не подтвердила, будет ли набор Сон Хын Мина доступен во всем мире или только в Южной Корее. Если доступ будет ограничен, это может разочаровать международную аудиторию Fortnite, учитывая глобальную популярность футболиста.